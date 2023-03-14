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Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии COVID-19 в 2023 году

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на окончание пандемии коронавируса в 2023 году.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса.

Он отметил, что из пандемии необходимо извлечь уроки.

19 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.

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