Глава ВОЗ выразил надежду на завершение пандемии COVID-19 в 2023 году

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на окончание пандемии коронавируса в 2023 году.

«Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия», — приводит РИА Новости слова Гебрейесуса.

Он отметил, что из пандемии необходимо извлечь уроки.

19 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.