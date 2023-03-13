Китай с 15 марта возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан
Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии, власти Китая планируют восстановить безвизовый въезд в ряд мест в стране, включая остров Хайнань.
19 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.
20 февраля стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.