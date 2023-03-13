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Китай с 15 марта возобновит выдачу всех типов виз для иностранных граждан

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Китай с 15 марта планирует возобновить рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда иностранных граждан в страну, сообщило китайское посольство в США.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии, власти Китая планируют восстановить безвизовый въезд в ряд мест в стране, включая остров Хайнань.

19 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.

20 февраля стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

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