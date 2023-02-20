РБК: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МИД России и Минэкономразвития.

«Приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило своё действие», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Отмечается, что данный документ был подписан правительствами Китая и России в феврале 2000 года.

Ранее в КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма.

Также посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию.