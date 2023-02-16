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В КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о желании китайской стороны наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма.
В КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководителями дипмиссий евразийских государств по итогам организованного российским парламентским «Евразийским диалогом».

«Я предлагаю активизировать не только наше двустороннее, но и многостороннее сотрудничество на площадке ШОС, БРИКС. Мы готовы заимствовать больше российских фильмов, побольше переводить литературные произведения на русский и китайский. У нас очень не хватает русской литературы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что всё больше студентов из КНР выбирают учёбу в России. Только в МГУ обучаются больше 5 тыс. китайских студентов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

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