В КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о желании китайской стороны наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководителями дипмиссий евразийских государств по итогам организованного российским парламентским «Евразийским диалогом».

«Я предлагаю активизировать не только наше двустороннее, но и многостороннее сотрудничество на площадке ШОС, БРИКС. Мы готовы заимствовать больше российских фильмов, побольше переводить литературные произведения на русский и китайский. У нас очень не хватает русской литературы», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что всё больше студентов из КНР выбирают учёбу в России. Только в МГУ обучаются больше 5 тыс. китайских студентов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.