Посол КНР: Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию
Об этом сообщает РИА Новости.
«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии... Мы приветствуем россиян в Китае», — сказал посол.
Китайский дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день многие самолёты из России имеют двойную регистрацию, в связи с чем возникают трудности для полётов в Китай.
По его словам, выполнять такие рейсы могли бы китайские авиакомпании.
Ранее в КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма.
Также сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Пекин с 15 февраля.