Посол КНР: Китай хочет увеличить количество рейсов в Россию

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй завил, что Китай заинтересован в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии... Мы приветствуем россиян в Китае», — сказал посол.

Китайский дипломат подчеркнул, что на сегодняшний день многие самолёты из России имеют двойную регистрацию, в связи с чем возникают трудности для полётов в Китай.

По его словам, выполнять такие рейсы могли бы китайские авиакомпании.

Ранее в КНР заявили о желании наращивать гуманитарное сотрудничество с Россией в области туризма.

Также сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Пекин с 15 февраля.