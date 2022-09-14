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Врач Токарев рассказал о вреде продуктов с повышенным содержанием сахара

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Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о вреде продуктов с повышенным содержанием сахара.
Врач Токарев рассказал о вреде продуктов с повышенным содержанием сахара
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

«Добавленный сахар значительно изменился при употреблении соков, йогуртов и даже морсов, компотов. Даже кофе лучше пить чёрным, несладким и без молока. Поэтому при планировании дневного рациона здорового питания следует принимать напитки. И уж тем более не запивать сладкие десерты сладким же кофе или чаем. Про газировку вообще молчу — её можно выпить больше, чем горячих напитков, а это значит, что куда больше вред организму», — разъяснил Токарев в интервью URA.RU.

По его словам, повышенное содержание сахара в крови опасно развитием сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

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