Гастроэнтеролог Дианова: сыр с плесенью вреден астматикам, аллергикам и беременным
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Благородные сорта сыров выделяют токсичные вещества. Именно поэтому стоит употреблять в пищу лишь самые безобидные виды сыров. Особенно полезны адыгейский и моцарелла. Именно они легче всего усваиваются организмом из-за низкого процента жирности.
«Беременным женщинам не стоит есть сыры с плесенью. В частности, горгонзолу, рокфор, дор блю, бри, камамбер. Благородный сыр может содержать бактерии под названием листерии. Есть риск заболеть листериозом, что опасно заражением плода. Могут сформироваться аномалии развития», — утверждает врач.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что арбузная диета, как и переедание арбуза, может иметь негативные последствия для организма.