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Гастроэнтеролог Дианова: сыр с плесенью вреден астматикам, аллергикам и беременным

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Несмотря на все полезные свойства, сыр с плесенью может не только оказывать благотворное влияние на организм, но и вызвать серьёзные осложнения, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью Общественной службе новостей.
Гастроэнтеролог Дианова: сыр с плесенью вреден астматикам, аллергикам и беременным
  • Gettyimages.ru
  • © fcafotodigital

Благородные сорта сыров выделяют токсичные вещества. Именно поэтому стоит употреблять в пищу лишь самые безобидные виды сыров. Особенно полезны адыгейский и моцарелла. Именно они легче всего усваиваются организмом из-за низкого процента жирности. 

«Беременным женщинам не стоит есть сыры с плесенью. В частности, горгонзолу, рокфор, дор блю, бри, камамбер. Благородный сыр может содержать бактерии под названием листерии. Есть риск заболеть листериозом, что опасно заражением плода. Могут сформироваться аномалии развития», — утверждает врач.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что арбузная диета, как и переедание арбуза, может иметь негативные последствия для организма.

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