военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Диетолог Хачирова рассказала о рисках арбузной диеты

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что арбузная диета, как и переедание арбузом, может иметь негативные последствия для организма.
Диетолог Хачирова рассказала о рисках арбузной диеты
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», — предупредила она в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнила, что в рационе должно быть минимум две порции фруктов в день, каждая величиной с кулак. Такой же принцип действует и в отношении арбуза.

«В разные сезоны могут быть разные продукты: одно яблоко, один банан, три-четыре сливы. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», — объяснила Хачирова.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить