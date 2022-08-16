Диетолог Хачирова рассказала о рисках арбузной диеты

Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова заявила, что арбузная диета, как и переедание арбузом, может иметь негативные последствия для организма.

«Во-первых, у вас происходит перекос в рационе: вместо белков, жиров и углеводов вы начинаете получать только углеводы, потому что большое количество фруктозы с клетчаткой в составе арбуза дарят вам чувство насыщения. Во-вторых, арбузы обладают мочегонным эффектом, будут вымываться минералы», — предупредила она в эфире радио Sputnik.

Специалист напомнила, что в рационе должно быть минимум две порции фруктов в день, каждая величиной с кулак. Такой же принцип действует и в отношении арбуза.

«В разные сезоны могут быть разные продукты: одно яблоко, один банан, три-четыре сливы. Если у вас не фрукты, а арбуз, то вы минимально съедаете две порции арбуза», — объяснила Хачирова.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.