Роспотребнадзор: введение ограничений по COVID-19 в России не требуется

Введение ограничений по причине роста числа случаев коронавируса в России не требуется, сообщает пресс-служба ведомства.

«Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев COVID-19 не требуется», — говорится в сообщении.

Лицам из уязвимых групп рекомендовано носить маски в общественных местах.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.