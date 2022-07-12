В Подмосковье более 87 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19

В Московской области более 87 тыс. человек прошли углублённую диспансеризацию после COVID-19.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«С начала года углублённую диспансеризацию в Подмосковье прошли свыше 87 тыс. человек, в том числе 28 тыс. — старше 60 лет», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге полностью вакцинировались от COVID-19 5899 подростков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на штаб. Первый компонент вакцины получили 6434 несовершеннолетних.

В городе работает 92 пункта вакцинации для подростков.

Ранее инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19 в Европе, в том числе в Италии и во Франции.