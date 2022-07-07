Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

«Пандемия же не протекает ровно, есть подъёмы заболеваемости и снижение заболеваемости. При отмене карантинных мероприятий при продолжающейся пандемии подъём заболеваемости — закономерное явление, принимая во внимание, что передача осуществляется воздушно-капельным путём», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем Викулов подчеркнул, что более чем в 90% случаев заболевание протекает легко или бессимптомно.

Ранее посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в Италии новым штаммом коронавируса заболели более 1 млн человек.

В целом в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В марте аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.