Вирусолог Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе
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«Пандемия же не протекает ровно, есть подъёмы заболеваемости и снижение заболеваемости. При отмене карантинных мероприятий при продолжающейся пандемии подъём заболеваемости — закономерное явление, принимая во внимание, что передача осуществляется воздушно-капельным путём», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Вместе с тем Викулов подчеркнул, что более чем в 90% случаев заболевание протекает легко или бессимптомно.
Ранее посол России в Риме Сергей Разов сообщил, что в Италии новым штаммом коронавируса заболели более 1 млн человек.
В целом в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В марте аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.