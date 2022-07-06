Посол: в Италии новым штаммом коронавируса заболели более 1 млн человек

Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что в Италии новым штаммом коронавируса заболели более 1 млн человек. Об этом сообщило РИА Новости.

Разов отметил, что итальянское правительство заверяет, что ситуация находится под контролем.

«Да, рост заболеваемости «омикроном 5», который гораздо быстрее распространяется, чем другие штаммы, по крайней мере «дельта», но, как правило, заболеваемость происходит в более лёгкой форме», — сказал посол.

Он отметил, что в итальянских больницах занято 13% коек, а в палатах интенсивной терапии всего 3%. Разов добавил, что «резервов для быстрого наращивания с учётом имеющегося опыта немало».

«Уже миллион инфицированных, примерно 30 млн, то есть половина населения, относятся к категории людей, которые находятся в потенциально угрожающей ситуации», — сказал дипломат.

Разов уточнил, что речь идёт о тех, кто «не инфицирован, не вакцинирован вообще либо кто сделал базовые две прививки вакцины, но не сделал бустерную».

Ранее сообщалось, что в ряде стран Европы обеспокоены ростом уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и возросшим числом госпитализаций.