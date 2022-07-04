Роспотребнадзор: прилетающим в Россию непривитым россиянам всё ещё нужно сдавать тест

Не привитые от коронавируса россияне, не болевшие COVID-19, по возвращении в Россию должны будут заполнять анкету на сайте госуслуг и сдавать ПЦР-тест, сообщает Роспотребнадзор.

«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой, а в течение трёх дней после прибытия сдавать ПЦР-тест», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

ПЦР-тест не требуется при наличии сертификата о вакцинации или о перенесённом заболевании.

Также заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран — членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор снимает введённые из-за пандемии ограничения, в том числе отменяет масочный режим.