Попова не исключила роста доли дельта-штамма COVID-19 в России
«Это возможно», — приводит ТАСС ответ Поповой на соответствующий вопрос.
По её словам, на данный момент плотность иммунитета в России достаточная, чтобы данный штамм не проявлялся.
Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.