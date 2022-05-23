Попова не исключила роста доли дельта-штамма COVID-19 в России

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Доля дельта-штамма коронавируса в России может вырасти, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это возможно», — приводит ТАСС ответ Поповой на соответствующий вопрос.

По её словам, на данный момент плотность иммунитета в России достаточная, чтобы данный штамм не проявлялся.

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