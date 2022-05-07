Президент РАН Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с пандемией COVID-19

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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Президент РАН Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с пандемией COVID-19
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«Спустя более чем два года от начала пандемии можно сказать, что российская тактика противодействия распространению коронавирусной инфекции, суть которой — в постепенном контроле за распространением, без перегрузки медицинской системы и полной остановки экономической жизни, оказалась более правильной, чем жёсткая политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, когда жизнь фактически полностью замирает в целых городах и областях», — цитирует Сергеева ТАСС.

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