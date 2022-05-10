В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность возвращения в Россию дельта-штамма COVID

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал возможность возвращения в Россию дельта-штамма COVID-19.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2. Например, «дельта» тоже не исчезла полностью, единичные случаи в России мы иногда отмечаем», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов отметил, что по мере увеличения глобального иммунитета к омикрон-штамму COVID-19, возрастают риски возвращения дельта-штамма.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал правильной российскую тактику борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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