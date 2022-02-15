«Дипломат номер один»: как Андрей Громыко отстаивал интересы СССР на мировой арене

65 лет назад министром иностранных дел СССР был назначен опытный дипломат Андрей Громыко. На Западе он получил прозвище Мистер Нет, но историки называют такую характеристику не совсем справедливой, так как советская внешняя политика была конструктивной и склонной к компромиссу. К числу крупнейших заслуг многолетнего руководителя советского внешнеполитического ведомства эксперты относят разрядку в отношениях со странами НАТО и серию договоров о сокращении стратегических вооружений. Вместе с тем, по словам историков, одной из главных своих ошибок Громыко считал отказ от должности генерального секретаря ЦК КПСС и поддержку кандидатуры Михаила Горбачёва на этот пост в 1985 году.

15 февраля 1957 года Президиум Верховного Совета СССР назначил Андрея Громыко министром иностранных дел Советского Союза. На этом посту он бессменно находился 28 лет — дольше, чем какой-либо другой глава МИД в истории СССР и Российской Федерации.

«Волевой характер»

Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Могилёвской губернии (в наши дни это территория Гомельской области Белоруссии) в небогатой семье. Его отец был полукрестьянином-полурабочим, участником Русско-японской и Первой мировой войн.

С 13 лет Андрей помогал отцу сплавлять лес. После окончания школы-семилетки Громыко продолжил образование в гомельской профтехшколе, потом в техникуме, а затем — в институте, выбрав для себя профессию экономиста. Во время учёбы на втором курсе он стал преподавателем, а после — директором школы под Минском, поэтому диплом о высшем образовании получил экстерном.

Также по теме «От контрразведки до науки»: какую роль в отечественной истории сыграл КГБ СССР 65 лет назад в Советском Союзе был создан Комитет государственной безопасности. Историки называют спецслужбу одной из наиболее...

«Волевым характером и сильнейшим стремлением к учёбе Громыко отличался с юности», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов.

Незадолго до окончания института Громыко предложили поступить в аспирантуру. Он согласился и сначала учился в Минске, а затем был переведён в Москву. В 1936 году он защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую сельскому хозяйству США, а вскоре стал старшим научным сотрудником Института экономики АН СССР. По словам историков, во время работы над диссертацией Громыко выучил английский язык.

Молодой учёный совмещал научно-практическую работу с преподаванием политэкономии в Московском институте инженеров коммунального строительства. В 1938 году он стал исполнять обязанности учёного секретаря Института экономики и должен был вскоре стать учёным секретарём Дальневосточного филиала Академии наук, но в его судьбе произошёл неожиданный поворот.

Андрей Громыко

Legion-Media

«По меркам 1930-х годов Громыко с учёной степенью кандидата наук и знанием английского языка считался очень высокообразованным специалистом и привлекал к себе внимание. В 1939 году в Народном комиссариате иностранных дел (НКИД) ощущался сильный кадровый голод, и одним из отобранных для работы в НКИД сотрудников благодаря своей образованности, знанию английского и крестьянскому происхождению стал именно Громыко», — рассказал Горбунов.

По словам эксперта, карьера Громыко развивалась стремительно. Почти сразу после перевода в НКИД, в неполные 30 лет он был назначен на должность заведующего отделом американских стран. Вскоре Громыко вызвали к Иосифу Сталину, которому на фоне обострения международной ситуации нужна была актуальная информация по внешней политике США.

«При встрече Сталин поинтересовался, что Громыко сейчас читает. Тот ответил, что книгу на английском языке об аграрных проблемах США. В ходе общения Сталин сказал, что Громыко — хорошая фамилия для дипломата», — рассказал RT историк и писатель Святослав Рыбас.

Потсдамская конференция

Legion-Media

© Niday Picture Library

По словам Андрея Горбунова, Громыко произвёл на Сталина настолько благоприятное впечатление, что тот сразу принял решение об утверждении его в должности советника при полномочном представительстве (посольстве) СССР в США.

Как отмечают эксперты, Громыко сразу оказался в гуще сложнейших внешнеполитических событий: советской дипломатии приходилось защищать интересы своей страны, лавируя среди вступивших в столкновение между собой западных держав.

В 1943 году Громыко был назначен чрезвычайным и полномочным послом в США и одновременно на Кубе. Важнейшими задачами, стоявшими перед ним, было укрепление Антигитлеровской коалиции и склонение западных держав к открытию Второго фронта.

У Громыко установились доверительные отношения с президентом США Франклином Рузвельтом и представителями его команды. Важную роль советский посол сыграл при подготовке международных конференций в Ялте и Потсдаме (он входил в состав советской делегации), а также в Думбартон-Оксе и Сан-Франциско (где он возглавлял советскую делегацию).

Именно Громыко поставил от имени СССР подпись под Уставом ООН, он же стал первым представителем Советского Союза при этой международной организации.

«Громыко был одним из главных авторов первых послевоенных международных переговоров по проблемам разоружения. Переговоры оказались безрезультатными, но советское государство уже тогда продемонстрировало готовность к компромиссу по атомной проблематике», — рассказал RT доктор исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Андрей Громыко подписывает Устав ООН

AP

По словам Андрея Горбунова, ещё на рассвете своей дипломатической карьеры Громыко отличался тем, что мог часами вести переговоры, не используя при этом записей и заранее подготовленных речей.

Пост представителя СССР при ООН Громыко совмещал с должностью заместителя министра иностранных дел Советского Союза. А в 1949 году его ждало новое повышение — Громыко стал первым заместителем руководителя советского внешнеполитического ведомства. Однако, по словам историков, в 1952 году он вызвал недовольство Сталина тем, что без согласования с руководством государства завизировал экономическое соглашение с Китаем. За такую «провинность» Громыко сместили с должности и отправили послом в Лондон.

«Ответственность и дисциплинированность»

В 1953 году на пост министра иностранных дел СССР вернулся Вячеслав Молотов, который назначил Андрея Громыко своим первым заместителем. А 15 февраля 1957 года уже сам Громыко был назначен главой МИД СССР.

«С пребыванием Андрея Громыко на посту министра иностранных дел СССР связан период разрядки в отношениях с Соединёнными Штатами», — отметил Алексей Фененко.

Также по теме «Люди привыкли хорошо жить»: как Леонид Брежнев изменил Советский Союз 55 лет назад Леонид Ильич Брежнев был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. Эпоху его правления историки характеризуют как период...

По объективным причинам отношения между Советским Союзом и США неоднократно накалялись, но каждый раз благодаря дипломатии напряжение удавалось снизить. Прямых военных столкновений Москве и Вашингтону удалось избежать во время Берлинского и Карибского кризисов, а также на фоне конфликтов во Вьетнаме, Анголе и на Ближнем Востоке.

Важнейшими аспектами политики разрядки, в которой Громыко принимал непосредственное участие, Алексей Фененко называет подписание международных соглашений, направленных на ограничение вооружений. В 1963 году Громыко выступил инициатором подписания Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, в 1968 году содействовал подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия, в 1972 году — Договора об ограничении систем ПРО, в 1973 году — Договора о недопущении ядерной войны и двух Договоров об ограничении стратегических вооружений.

«После назначения Громыко СССР занял, пожалуй, сильнейшие позиции в мире за всю свою историю. Произошло укрепление социалистического лагеря, в сфере советского влияния оказались многие страны мира, в том числе в далёкой Африке и Латинской Америке. Даже среди тех, кто не любил Советский Союз, многие считали Громыко дипломатом номер один в мире», — подчеркнул Андрей Горбунов.

Андрей Громыко с Джоном Кеннеди

Legion-Media

© Gibson Moss

По словам экспертов, на Западе Громыко получил прозвище Мистер Нет — ходили мифы об особой неуступчивости главы советского внешнеполитического ведомства. Однако они не совсем соответствовали действительности.

Как отметил Алексей Фененко, политическое руководство СССР было настроено на поиск разумных компромиссов с Западом, но для Громыко, воплощавшего эту политику в жизнь, на первом месте всегда стояли интересы его страны.

«Однако, когда Громыко говорил «нет», это означало не отказ от компромисса, а то, что он ждёт, когда ему предложат какой-то альтернативный вариант. Такой у него был подход», — рассказал Святослав Рыбас.

Андрей Громыко с премьер-министром Италии Альдо Моро

Legion-Media

По словам Андрея Горбунова, стойкость при отстаивании интересов СССР могла сильно злить оппонентов Москвы на международной арене, но упрекать дипломата в том, что он хорошо служит своей стране, бессмысленно.

«Ответственность и дисциплинированность в работе были характерными чертами Громыко как дипломата», — подчеркнул Рыбас.

Важным аспектом деятельности главы советского внешнеполитического ведомства было международно-правовое закрепление итогов Второй мировой войны, в частности официальное признание послевоенных границ, укрепление мира, стабильности и безопасности.

Но когда не оставалось других вариантов действий, Громыко участвовал и в принятии непростых решений, в том числе о введении советских войск на территорию Чехословакии и в Афганистан.

Андрей Громыко с Фиделем Кастро

Legion-Media

© Arnold Drapkin/ZUMAPRESS.Com/Alamy Live News

«При позднем Брежневе Громыко вместе с Андроповым и Устиновым входил в состав так называемой большой тройки, определявшей политику СССР», — отметил Рыбас.

С 1973 году Громыко официально входил в состав Политбюро ЦК КПСС, а в 1983 году был назначен первым заместителем председателя Совмина СССР. По словам историков, в 1985 году кандидатура Громыко рассматривалась на пост генерального секретаря ЦК, однако он отказался от должности из-за преклонного возраста и состояния здоровья, предложив на пост генсека Михаила Горбачёва.

«Потом Громыко жалел о своём поступке и говорил, что ему нужно было стать генеральным секретарём на несколько лет и подготовить достойного преемника», — рассказал Рыбас.

Андрей Иванович Громыко, министр иностранных дел, выступает на внеочередной сессии Верховного Совета СССР XI созыва

РИА Новости

© Владимир Вяткин

Тем не менее в 1985 году Громыко стал формальным руководителем государства — председателем Президиума Верховного Совета СССР. Три года спустя, в октябре 1988 года, он вышел на пенсию, но меньше чем через год, 2 июля 1989 года, умер.

«Благодаря Андрею Громыко у внешней политики СССР появилось новое лицо — интеллигентного, грамотного человека, созидателя, учёного. Рассказы западной пропаганды о «кровавых комиссарах» стали выглядеть нелепо. Громыко сыграл важнейшую роль в становлении послевоенного СССР на мировой арене: вместо страны-изгоя миру предстала страна-победительница, страна-освободительница, а самое главное — страна-созидательница», — подытожил Андрей Горбунов.