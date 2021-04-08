«Люди привыкли хорошо жить»: как Леонид Брежнев изменил Советский Союз

55 лет назад Леонид Ильич Брежнев был избран генеральным секретарём ЦК КПСС. Эпоху его правления историки характеризуют как период расцвета экономики страны. В СССР в это время резко выросли объёмы валового общественного продукта и промышленного производства, а также уровень жизни населения, был реализован ряд масштабных проектов в оборонной и инфраструктурной сферах. Однако в то же время период правления Брежнева часто называют застоем, а самого генсека обвиняют в том, что он создал предпосылки для потрясений 1980-х и 1990-х годов. О достижениях и проблемах брежневской эпохи — в материале RT.

8 апреля 1966 года Леонид Ильич Брежнев стал генеральным секретарём ЦК КПСС и фактическим руководителем Советского Союза. Экономика СССР при Брежневе динамично развивалась, однако часть экспертов считают, что именно в это время в стране возникли проблемы, которые привели к масштабному кризису 1980—1990-х годов.

Политический путь

Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в посёлке Каменское Екатеринославской губернии в семье работника металлургического завода. В молодости он быстро прошёл путь от простого землеустроителя до заместителя заведующего Уральским областным земельным управлением. Отслужив в середине 1930-х годов в Красной армии, Брежнев вскоре перешёл на партийную работу и уже в 1939 году стал секретарём Днепропетровского обкома КП(б)У.

В начале Великой Отечественной войны Брежнев занимался эвакуацией людей и предприятий из Днепропетровской области, а затем ушёл в действующую армию и стал начальником группы особого назначения при военном совете Южного фронта. Принимал участие в Битве за Кавказ. В 1945 году был назначен начальником политуправления 4-го Украинского фронта. После войны Брежнев возглавлял Запорожский и Днепропетровский обкомы партии, а также ЦК Молдавской ССР. В дальнейшем стал секретарём ЦК КПСС.

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«Брежнев сплотил вокруг себя людей, недовольных волюнтаризмом Хрущёва. В 1964 году он выступил одним из организаторов антихрущёвского заговора и сменил Никиту Хрущёва на посту первого секретаря ЦК КПСС», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Два года спустя XXIII съезд Компартии Советского Союза восстановил должность генерального секретаря ЦК КПСС. 8 апреля 1966 года участники XXIII съезда избрали на неё Леонида Брежнева.

По словам историков, некоторое время после избрания генсеком Брежнев старался придерживаться принципов коллективного руководства страной, однако позднее стал усиливать свою личную власть. Он удалил с руководящих должностей всех, кому не доверял, и назначил на ключевые посты людей, которых хорошо знал лично, в том числе коллег по Днепропетровску и Молдавии. В 1972 году Пленум ЦК наделил генсека широкими полномочиями, благодаря чему в руках Брежнева оказалась сосредоточена вся полнота власти в СССР.

«В первые же годы своего правления Брежнев начал ликвидировать хрущёвские управленческие загибы. Восстановил строительство крупных военно-морских кораблей, свёрнутое Хрущёвым. Санкционировал испытания тактического ядерного оружия. Кроме того, с приходом к власти Брежнева пошла на спад огульная критика Сталина и периода его правления», — рассказал в комментарии RT историк и писатель Александр Широкорад.

Полковник Леонид Ильич Брежнев со своим адъютантом Иваном Павловичем Кравчуком. Малая земля — плацдарм, на который в феврале 1943 года был высажен десант моряков Черноморского флота и воинов Северо-Кавказского фронта. Район Новороссийска

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Накопительная эпоха

«Внешняя политика Брежнева носила разумный многовекторный характер. Налаживались хорошие экономические отношения с другими странами, в частности с ФРГ и Францией. Шёл диалог с американцами», — заявил в разговоре с RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

По словам доцента РГГУ Александра Крушельницкого, важным внешнеполитическим событием брежневской эпохи стал визит в СССР президента США Ричарда Никсона в 1972 году.

«Лидер западного мира сам прилетел договариваться о снижении напряжённости», — отметил эксперт в беседе с RT.

Во время этого визита были подписаны Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1) и другие документы.

«Внешняя политика Брежнева освободилась от тех метаний и волюнтаризма, которые имели место при Хрущёве. Она стала более осмысленной, более последовательной и более предсказуемой», — подчеркнул Михаил Мягков.

Изменилась при Леониде Брежневе и экономическая политика советского руководства. Вскоре после его прихода к власти вышли постановления «Об улучшении управления промышленностью» и «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства». Непосредственным инициатором реформ был председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин. Реформы были направлены на увеличение самостоятельности предприятий и колхозов, введение элементов хозрасчёта. В сельском хозяйстве внедрялись широкомасштабные программы мелиорации и строительства ирригационных каналов.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время выступления на открытии Ленинского мемориала в Ульяновске, построенного в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

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В 1960-е — 1970-е годы валовой общественный продукт вырос примерно на 350%, промышленная продукция — на 485%, сельскохозяйственная — на 171%. Трудодни в колхозах были заменены ежемесячной оплатой труда.

В 1970-е годы в СССР многое было сделано для развития военно-промышленного комплекса. К концу эпохи Брежнева Советский Союз обошёл Соединённые Штаты по количеству ядерных боеприпасов и их носителей. Были построены три тяжёлых авианесущих крейсера и ещё два — заложены. Развивался подводный флот. При Брежневе также были разработаны самолёты МиГ-29 и Су-27, танки Т-72 и Т-80, комплекс противовоздушной обороны С-300. Танков в СССР стало больше, чем во всём остальном мире: свыше 60 тыс.

«Именно при Брежневе Советский Союз достиг стратегического паритета с США как по вооружениям, так и в политической сфере. Без СССР не решалась ни одна серьёзная внешнеполитическая проблема в мире», — отметил Александр Широкорад.

01.07.1971. Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Строительство третьего блока АЭС

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При Брежневе в СССР был реализован ряд масштабных инфраструктурных и энергетических проектов. Был поставлен под промышленную нагрузку первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, введены в строй десятки других гидроэлектростанций, атомных реакторов, новые автомобильные и железные дороги, химические, металлургические и машиностроительные заводы.

«Позже эпоху Брежнева начали называть застоем, но это некорректно. Люди привыкли хорошо жить при Брежневе. Это была накопительная эпоха. О каком застое можно говорить, если половина мира летала на наших самолётах? Не хватало политической динамики. Но брежневская эпоха в экономическом плане подготовила СССР к новому рывку, и если бы страна получила в 1980-е годы более компетентного лидера, чем Горбачёв, всё могло быть по-другому», — подчеркнул Широкорад.

По словам Михаила Мягкова, в эпохе Брежнева можно выделить два этапа, первый из которых был весьма успешен во всех отношениях.

01.09.1970. Испытание опытного образца первого лунного самоходного аппарата «Луноход-1»

РИА Новости

«Наша космическая программа во многом опережала американскую: выход человека в открытый космос, Луноход и многое другое. Строились дома и промышленные объекты, решалась жилищная проблема, осваивалась Арктика. Какой же это застой? Вот ближе к концу правления Брежнева появились просчёты в экономике, страна начала подсаживаться на «нефтяную иглу», но это уже второй период», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Александр Крушельницкий, возникшие в СССР под конец эпохи Брежнева проблемы в значительной мере были связаны с состоянием здоровья генсека.

«Он и его группа до последнего держались у власти. Он буквально изнемогал, но держался. При этом в стране существовала тотальная закрытость информации. Люди, например, не знали о колоссальных дотациях на продовольственное снабжение населения. Слепая цензура порождала негатив в адрес власти. Этот негатив в утрированном виде разносился вражеской пропагандой. Отсутствие взвешенности во внутренней политике привело к полному проигрышу в информационной войне с Западом, несмотря на все успехи на внешнем контуре. Разруха в головах в конечном итоге привела к развалу Советского Союза», — заявил Крушельницкий.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев (1906—1982) выступает на открытии XVII съезда профсоюзов СССР в Кремлёвском дворце съездов в Москве

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По словам историка, внешнеполитические, военные и другие успехи СССР при Брежневе вызывали опасения у западных лидеров, настраивая их на конфронтацию с Советским Союзом. Это, в частности, нашло выражение в провокационной политике Запада в Афганистане, заставившей Брежнева в 1979 году принять решение о вводе в центральноазиатское государство советских войск.

Умер Леонид Брежнев 10 ноября 1982 года в подмосковном дачном посёлке Заречье.

«Годы правления Брежнева многие до сих пор вспоминают с благодарностью. Это была эпоха стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Никто не боялся потерять работу, зарплату. Конечно, отдельные ошибки вроде недоработок в сфере лёгкой промышленности имели место, но ради их исправления разваливать Советский Союз определённо не стоило», — резюмировал Михаил Мягков.