Новые права и свободы: какую роль в истории СССР сыграла Конституция 1936 года

85 лет назад в Советском Союзе была принята новая конституция, которую часто называют «сталинской». Историки считают её одной из наиболее демократичных в мире для своего времени. По словам экспертов, в ситуации, когда в Европе массово приходили к власти ультраправые партии, а значительная часть Азии и Африки была поделена на колонии западных держав, советская конституция, в которой были закреплены социальные права и всеобщее равенство, выглядела как крупная победа сил, выступающих за мир и прогресс.

5 декабря 1936 года 8-ой чрезвычайный съезд Советов СССР принял новую конституцию. Она отражала образование в составе Советского Союза ряда новых республик, утверждала установление социалистической системы хозяйства, а также фиксировала новые права и свободы советских граждан. Эксперты называют её одной из наиболее демократичных в мире для своего времени.

Принятие конституции

Первая конституция СССР была принята в 1924 году. Она закрепила объединение РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в единое государство. Её основой послужили Декларация об образовании СССР и Договор об образовании Союза ССР, утверждённые 1-ым Всесоюзным съездом Советов 1922 года.

«Когда большевики только пришли к власти, речь шла об утверждении диктатуры пролетариата. Вся правовая система строилась на этом принципе. Существовали целые слои общества, лишённые гражданских и политических прав. Это было сделано для того, чтобы ликвидировать наследие прошлого. Однако с ликвидацией антагонистических классов общество было консолидировано, и необходимость в конкретных мерах, направленных на установление диктатуры пролетариата, отпала», — рассказал в беседе с RT историк Евгений Спицын.

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По словам экспертов, уже в 1930-е годы стало окончательно ясно, что первая советская конституция себя изжила.

«Происходили огромные изменения в экономическом и социальном положении страны. Аграрная страна стала индустриальной, в ней произошла культурная революция. Первая конституция была порождена Гражданской войной, а новая должна была постулировать переход к гражданскому миру», — подчеркнул в комментарии RT кандидат исторических наук Юрий Емельянов.

7 февраля 1935 года ЦИК СССР создал конституционную комиссию под председательством Иосифа Сталина и 12 подкомиссий. В июне 1936 года был опубликован проект новой конституции. Шесть месяцев продолжалось его обсуждение. Было собрано в общей сложности около 1,5 млн поправок и предложений.

«Шло широкое обсуждение проекта. Материалы обсуждений и различные мнения по этому поводу публиковались в газетах. Сталин лично правил проект, и, кстати, его правка была разумной», — отметил в разговоре с RT заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ, доктор юридических наук Владимир Томсинов.

В горном ауле изучают проект новой Конституции. Июнь 1936

© Сергей Струнников / Wikimedia Commons

По словам экспертов, Сталин настаивал на отмене многоступенчатой системы выборов и на внедрении в СССР практики тайного голосования.

«В СССР было предложено ликвидировать категорию лишенцев. Все граждане Советского Союза должны были получить право избирать и быть избранными», — подчеркивает Евгений Спицын.

5 декабря 1936 года 8-ой чрезвычайный съезд Советов принял новую конституцию СССР. Она состояла из 13 глав и 146 статей.

«Опережала своё время»

Конституция 1936 года отразила образование в составе СССР ряда новых республик, ранее входивших в состав РСФСР и ЗСФСР. При этом основной закон даровал союзным республикам суверенитет.

В конституции шла речь о победе в Советском Союзе социализма и установлении социалистической системы хозяйства. Социалистическая система собственности утверждалась в двух формах: государственной и кооперативно-колхозной. При этом официально признавалось право личной собственности граждан на свои трудовые доходы, накопления и подсобное хозяйство.

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Принятие новой конституции подразумевало также проведение масштабной административной реформы. Вместо Всесоюзного съезда советов и двухпалатного ЦИК создавался двухпалатный Верховный совет СССР с Президиумом. Власти Советского Союза официально делились на законодательные и исполнительные. Законодательная власть с 1936 года закреплялась за ВС СССР, а исполнительная и распорядительная — за Совнаркомом.

Конституция 1936 года официально фиксировала место Коммунистической партии в политической система советского общества как «руководящего ядра всех организаций трудящихся».

Советы разных уровней стали постоянными органами. В СССР провозглашалось равное и прямое всеобщее избирательное право при тайном голосовании. Право голоса советские граждане получали с 18 лет, а право быть избранными — с 23. Производственно-территориальный принцип организации выборов заменялся исключительно территориальным, отмечает Евгений Спицын.

Иосиф Сталин выступает на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов с докладом «О проекте Конституции». 1936 год

РИА Новости

«Борьба за отказ от политической дискриминации отдельных категорий граждан шла вплоть до самого съезда», — отметил Юрий Емельянов.

Кроме того, по его словам, в новой конституции фиксировались демократические права и свободы: право на отдых, на образование, на социальное обеспечение, на труд, а также — свобода совести, слова и собраний.

«Советская конституция 1936 года закрепляла новые права. При этом она уделяла значительно больше внимания правам социальным, чем основные законы других стран. Это был большой шаг к построению нового общества», — заявил Владимир Томсинов.

Надежда Константиновна Крупская (слева) и актриса Екатерина Павловна Корчагина-Александровская на VIII чрезвычайном съезде Советов (ноябрь-декабрь 1936 года) в Кремле

РИА Новости

© Георгий Зельма

Конституция декларировала равноправие всех граждан и их равенство перед законом вне зависимости от пола и национальности. Она гарантировала неприкосновенность личности и жилища, тайну переписки.

«Основной закон гарантировал права и свободы, которые невозможно было обеспечить ещё в 1920-е годы. Это было отражением тех перемен, которые произошли в обществе», — подчеркнул Емельянов.

По мнению части экспертов, содержание конституции 1936 года не в полной мере соответствовало реалиям советского общества. К примеру, из-за ограничений, накладываемых на права и свободы партийными и правоохранительными органами, а также из-за принудительного характера труда для ряда категорий населения. Однако при этом практически все историки соглашаются с тем, что по содержанию конституция 1936 года была одной из наиболее демократичных в мире.

Конституция, утвержденная 5 декабря 1936 года, на выставке, посвящённой 50-летию со дня смерти Иосифа Сталина «1953 год: между прошлым и будущим»

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

«В ситуации, когда в Европе массово приходили к власти ультраправые режимы, а значительная часть Африки и Азии была поделена на колонии западных держав, основной закон СССР выглядел как крупная победа сил, выступающих за мир и прогресс», — отметил Юрий Емельянов.

По мнению Владимира Томсинова, конституция 1936 года сильно ударила по полномочиям партийных секретарей, которые не желали отказываться от политики классовой вражды и смотрели на своих политических оппонентов, как на врагов.

«Конституция 1936 года опережала своё время демократизмом, правами и свободами, заложенной в ней прогрессивной структурой власти. Во многом благодаря принятию этой конституции советский народ успешно прошёл такие тяжёлые испытания, как Великая Отечественная война. Её правильно называют «конституцией победителей»», — заявил Томсинов.

Марки, посвящённые конституции 1936 года

По словам Евгения Спицына, конституция 1936 года успешно создавала предпосылки для динамичного развития советского государства и поэтому действовала она более сорока лет — до 1977 года.

«Это был выдающийся правовой документ. Он создал благоприятную основу для развития государства, в том числе благодаря формированию эффективных механизмов защиты прав граждан», — подытожил Евгений Спицын.