«Интеллектуальная платформа для развития»: как декрет «О ликвидации безграмотности» изменил историю страны
- Занятия по ликвидации безграмотности. Изба-читальня
- РИА Новости
26 декабря 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения». Согласно документу, всё население страны в возрасте от восьми до 50 лет обязано было учиться читать и писать на русском либо родном языке. Реализация декрета шла непросто, но в конечном итоге она преобразила РСФСР и весь Советский Союз.
Крестьянская страна
По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, в конце XIX — начале XX века читать и писать умели около четверти жителей Российской империи.
«Согласно результатам переписи 1897 года, о своей грамотности заявили около 21% населения Российской империи. В дальнейшем уровень грамотности несколько подрос, и точно сказать, каким он был во время Первой мировой войны, сложно. Существуют разные оценки, но большинство исследователей склонялись к тому, что писать и читать перед революцией 1917 года умели около трети российских подданных», — рассказал собеседник RT.
В свою очередь, замдиректора городского методического центра Департамента образования Москвы Андрей Лукутин отметил, что относительно невысокий уровень грамотности в Российской империи конца XIX столетия был обусловлен объективными историческими обстоятельствами.
«Сказать, что страна была тотально безграмотной, нельзя, это было не так. Просто она являлась преимущественно крестьянской. И было не очень важно, умеет читать или нет тот, кто выращивает хлеб», — подчеркнул эксперт.
После революции 1917 года большевики рассматривали борьбу за всеобщую грамотность как одну из предпосылок для коренных социальных преобразований в России. Проводниками этой идеи стали народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и руководитель внешкольного отдела Наркомпроса, жена Владимира Ленина Надежда Крупская.
Луначарский говорил о необходимости организации сети школ, внедрения всеобщего бесплатного образования и поощрения всестороннего развития человека. Осенью 1917-го нарком просвещения подготовил несколько обращений к учителям и молодёжи с призывом помочь Советам.
Однако на фоне проблем, связанных с формированием органов власти, переговоров с Германией и Гражданской войны процесс распространения грамотности не мог идти так быстро, как того хотелось большевикам.
Декрет «О ликвидации безграмотности»
В мае 1919 года в России состоялся 1-й Всероссийский съезд по внешкольному образованию. Его участники инициировали подготовку проекта декрета «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Несмотря на то что в стране продолжалась Гражданская война, шла борьба с иностранными интервентами и отражение польской агрессии, правительство провело форсированную работу над документом. Декрет был официально принят Совнаркомом РСФСР 26 декабря 1919 года.
- Анатолий Луначарский, народный комиссар просвещения РСФСР
- РИА Новости
«Всё население республики в возрасте от восьми до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке, по желанию. Обучение это ведётся в государственных школах как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения по планам Народного комиссариата просвещения», — говорилось в документе.
Работа по ликвидации безграмотности должна была также проводиться в Красной армии при участии политотделов.
Органам местной власти давалось всего два месяца на подготовку планов ликвидации безграмотности. Потенциальные учителя были практически приравнены к мобилизованным военным.
«Народному комиссариату просвещения и его местным органам предоставляется право привлекать к обучению неграмотных в порядке трудовой повинности всё грамотное население страны, не призванное в войска, с оплатою их труда по нормам работников просвещения», — подчёркивали составители декрета.
Для обучающихся грамоте время работы сокращалось на два часа с сохранением оплаты труда. Впрочем, мотивация для потенциальных педагогов и учащихся была не только позитивной.
«Уклоняющиеся от установленных настоящим декретом повинностей и препятствующие неграмотным посещать школы привлекаются к уголовной ответственности», — постановил Совнарком.
По словам экспертов, с принятия декрета в Советской России началась активная кампания по ликвидации безграмотности. «Распространение грамотности для советского государства было идеологически важным вопросом», — отметил Андрей Лукутин.
Двигатель мирового созидания
По словам историков, сотрудникам Наркомпроса первоначально не хватало самого необходимого: учебных пособий, письменных принадлежностей, оборудования. Кроме того, обучение миллионов людей чтению, письму и счёту требовало разветвлённой структуры специализированных учреждений.
- Надежда Крупская
- РИА Новости
- © Иван Шагин
19 июля 1920 года вышел новый декрет Совнаркома — о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез). А 12 ноября того же года на базе внешкольного отдела Наркомпроса был учреждён Главный политико-просветительный комитет, которому была переподчинена комиссия по ликбезу. Председателем комитета стала Надежда Крупская. В её ведение передали организацию курсов ликбеза, подготовку учителей и издание учебной литературы. Содействие комиссии и комитету осуществляли советские писатели и поэты, помогавшие с подготовкой учебных пособий.
В каждом населённом пункте, в котором проживали свыше 15 человек, не умеющих читать и писать, создавалась школа, известная также как пункт ликвидации безграмотности. Сначала тех, кто посещал ликпункты, обучали преимущественно основам чтения, счёта и письма. Позже программа была расширена — в неё включили, в частности, изучение дробей, процентов и диаграмм, а также вопросы строительства советского государства.
В 1920—1924 годах были выпущены два издания первого советского массового букваря для взрослых Д. Элькиной, Н. Бугославской, А. Курской. Вскоре появились Рабоче-крестьянский букварь для взрослых В. Смушкова и Букварь для рабочих Е. Голанта. Учебная литература издавалась на языках примерно 40 национальностей, проживавших в Советской России (а позже в СССР).
С 1923 года помощь государственным органам просвещения стало оказывать добровольное общество «Долой неграмотность» под руководством Михаила Калинина. Оно насчитывало 11 тыс. ликпунктов.
С 1917 по 1927 год органы Наркомпроса и общественные организации обучили грамоте около 10 млн граждан Советского Союза (из них 5,5 млн — в РСФСР). При этом Крупская призывала отказаться от принуждения в вопросах образования и опираться на помощь общественности. В 1928 году был развёрнут культпоход по ликвидации безграмотности.
Важной формой просвещения населения стали избы-читальни, при которых действовали библиотеки и кружки. В 1940-е годы их количество в СССР достигало примерно 48 тыс. В послевоенный период их постепенно вытеснили клубы и дома культуры.
- Советские плакаты о ликвидации безграмотности
- © Wikimedia commons
В 1930 году в Наркомпросе прошли масштабные реформы. ЦИК и СНК издали постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении». Вместо Главполитпросвета в Наркомпросе был создан сектор массовой работы. А функции ВЧК ликбеза были переданы Центральному штабу ликбез-похода.
По словам Андрея Кошкина, к 1936 году в СССР были обучены грамоте уже около 40 млн человек, а в 1939 году уровень грамотности в стране приблизился к 90%.
«Декрет «О ликвидации безграмотности» наравне с декретами о земле и о мире стал одним из самых важных и известных документов советской власти. Благодаря его реализации СССР, несмотря на потери и разрушения времён Гражданской войны, стал одним из двигателей мирового созидания в области науки и искусства. В результате воплощения декрета в жизнь вся страна зачитала, записала, начала конструировать», — заявил в беседе с RT Андрей Лукутин.
По его словам, без декрета «О ликвидации безграмотности» СССР не состоялся бы как самая читающая страна в мире.
«Изменения, принесённые декретом «О ликвидации безграмотности», были даже масштабнее, чем это может показаться на первый взгляд. Декрет был ступенькой к индустриализации, победе в Великой Отечественной войне, освоению космоса. Благодаря этому возникла могучая сверхдержава и мир стал биполярным», — подчеркнул Андрей Кошкин.
- Занятия по ликвидации неграмотности, Чебоксары, 1930-е годы
- © Wikimedia commons / enc.cap.ru
По словам экспертов, важным результатом распространения грамотности в СССР стала возможность получения «вторичной» информации. Умение читать, в частности, позволяло советским гражданам получать информацию о вакцинации, нормах гигиены и здоровом образе жизни.
«Декрет позволил сделать рывок буквально во всех сферах. Он предопределил развитие нашей страны как минимум на 100 лет вперёд. Это была настоящая интеллектуальная платформа для развития государства», — подытожил Кошкин.
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