«Нельзя скопировать, размножить или подделать»: российский учёный — о новом отечественном QR-коде

Копию нового QR-кода нельзя будет создать, так как в него вшит уникальный алгоритм. Об этом в интервью RT рассказал основатель компании Pro Control Станислав Сидоров. Разработчики создали QR-код с двухфакторной системой проверки для защиты товаров от подделок. Также были созданы специальные программы и даже отдельный сервер для распознавания новых QR-кодов. По словам Сидорова, эта технология поможет избавиться от подделок на российском рынке.

— На днях компания Pro Control представила некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Что это за QR-код и в чём его уникальность?

— Это QR-код, который не копируется физически. То есть, когда мы кладём QR-код в принтер и получаем дополнительную копию, она уже не распознаётся. Неважно, сколько копий, все они считываться не будут. Другими словами, это стандартный QR-код, внутреннюю часть которого нельзя скопировать, размножить или подделать. Например, если мошенник захочет сделать множество копий QR-кодов и наклеить их на фейковые продукты, то благодаря нашему QR-коду можно будет понять, что это подделка.

— Для чего был создан такой QR-код? В чём смысл двухфакторной системы проверки?

— Нашей первоначальной целью была защита от контрафакта. Это головная боль российского рынка. Несмотря на то что в нашей стране есть государственная маркировка, мы хотели дополнительно обезопасить иностранную продукцию, выходившую на наш рынок. И мы начали разрабатывать специальную метку. Однако её стоимость была дорогой для массового производства, и мы пытались удешевить нашу технологию. Вместо десяти рублей наши метки стали стоить пять рублей. Мы начали думать, как дополнительно защитить эту метку, чтобы графическое изображение невозможно было скопировать.

Отличия стандартного и двухфакторного QR-кода

Стандартный QR-код можно размножить на принтере и распознать специальными программами — например, на телефоне. Он будет соответственно показывать какой-то результат. У нас идёт проверка по двум факторам. Это внешний вид QR-кода и внутренний. Если они совпадают, то только тогда можно узнать, оригинал это или нет. Получается, что это двухфакторная авторизация, в отличие от обычного однофакторного QR-кода. Наш внутренний код выглядит как квадрат в квадрате. Например, берём обычную форму QR-кода и добавляем внутрь ещё одну.

Мы придумали свой алгоритм этого внутреннего кода. Это тоже некий код, шифр которого хранится у нас. Обычный QR-код можно сейчас создать любым генератором и напечатать миллион таких копий. Мошенники могут сделать так же, но внутреннюю часть, как у нашей метки, у них уже подделать не получится.

История появления некопируемых меток Pro Control

© Pro Control

— Сколько времени ушло на разработку QR-кода и какие компании его сейчас используют?

— Полгода. В марте прошлого года мы думали, как удешевить технологию, и ближе к зиме начали плодотворную работу. Мы брали принтеры и использовали разные технологии. Мы всё анализировали и пытались сделать варианты QR-кода. У нас было около тысячи всевозможных вариантов, прежде чем появился один-единственный.

На сегодняшний день у нас есть десять постоянных клиентов, которые каждый месяц с нами работают. Ещё 12 корпораций хотят с нами сотрудничать. Среди них производители автозапчастей, деревообрабатывающие, табачные компании и другие.

Как проверяются новые QR-коды?

— Как происходит проверка QR-кода? Какие программы были для этого разработаны?

— Мы разработали наше фирменное мобильное приложение для iOS и Android, которое можно запустить и проверить наши коды. Помимо всего прочего, сейчас мы внедряем технологию веб-интерфейса для телефона. Другими словами, когда сканируется QR-код, открывается ещё одно окошко в веб-браузере с камерой, там идёт дополнительное сканирование. Это удобно для массового потребителя, для тех, кто не хочет использовать мобильное приложение.

Сначала проверяется внешний код. Если он правильный, то начинает проверяться уже внутренняя часть (некопируемая). Если она совпадает с той, что у нас в базе, тогда уже мы получаем информацию о продукте (сроке годности, его виде, производителе и т. д.). Также мы можем получить и PDF-файлы либо видеофайлы — в данном случае мы не ограничены в размерах вшитой информации.

Мы создали специальный сервер, чтобы он принимал данные при копировании QR-кода. Доступ к такому серверу практически невозможно получить. Если код не подходит и не совпадает с теми, что находятся в нашей базе, метка поддельная.

О зарубежных аналогах

— Разрабатываются ли аналоги такого QR-кода в мире или ваш можно считать уникальным?

— Хотелось бы сказать, что мы уникальны. Но если ты не знаешь о какой-то компании, это не значит, что её нет. Возможно, кто-то в этом направлении работает. Тем более в нынешней ситуации, когда все знают о проблеме поддельных QR-кодов.

Я знаю, что естькомпания в Гонконге, которая работает над схожими технологиями. Но у них есть очень много нюансов. Во-первых, для считывания их QR-кодов нужны очень продвинутые телефоны. И принцип у них такой: есть белая часть и чёрная часть, из которых состоит QR-код. В этой белой части у них находятся специальные точки и палочки, которые могут распознать только смартфоны. Более того, проверка QR-кода у них занимает более 25 секунд.

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— В каких областях будут использоваться новые QR-коды? Какие перспективы у данной разработки?

— Мы в следующем году выходим на рынок СНГ. У нас там довольно много запросов. Сначала мы бы хотели закрепиться на российском рынке, а потом уже предлагать QR-код западным компаниям.

Мы работаем со всей продукцией с приставкой «авто» —автозапчасти, автохимия, автомасла. Наши коллеги, анализировавшие этот рынок, сказали, что за 2019 и 2020 годы там было продано около 30% поддельной продукции. Например, каждая третья запчасть или каждая третья бутылка масла поддельная, контрафактная. Соответственно, клиенты на этом рынке знают, что продукцию очень активно фальсифицируют, и поэтому ищут какие-то способы защиты.

О подделках на авторынке

— Сможет ли разработанная вами технология помочь в борьбе с поддельными QR-кодами после вакцинации коронавируса?

—Мы ещё не запустили такой QR-код, потому что там очень много нюансов. Даже если мы введём новые QR-коды, что делать людям, которые вакцинировались и уже получили старые? Даже если наши QR-коды будут вводиться официально с 1 декабря, это не значит, что мошенники не смогут поставить другую дату и выдать старый QR-код. В первую очередь нужно защититься от всяких мошеннических схем. Сейчас прорабатываются все варианты, чтобы никто не смог обмануть систему.