Экологичные и безопасные: российские учёные создали невидимые метки для защиты товаров от подделок

Короткая ссылка
Екатерина Кийко
Российские учёные создали невидимые полимерные гелевые метки, которые можно использовать для защиты от контрафакта. Они представляют собой многослойные изображения, напечатанные на 3D-принтере с помощью гелевых чернил. Эти «картинки» можно увидеть только с помощью ультрафиолета. По словам исследователей, такие метки экологичны и безопасны, поэтому их можно применять в пищевой и лёгкой промышленности.
Экологичные и безопасные: российские учёные создали невидимые метки для защиты товаров от подделок
  • Gettyimages.ru
  • © janiecbros

Учёные Университета ИТМО создали невидимые полимерные гелевые метки, которые можно использовать для защиты от контрафакта. Исследование опубликовано в журнале Advanced Functional Materials. Об этом RT сообщила пресс-служба ИТМО.

Исследователи синтезировали полимерные наночастицы, затем подвергли их гелированию. В результате были созданы гелевые чернила. Потом учёные модифицировали чернила для удобства печати на 3D-принтере и напечатали многослойные изображения, которые можно увидеть только под воздействием ультрафиолета. По словам создателей, эти «картинки» можно использовать в качестве меток для защиты от контрафакта.

  • Защитная метка под воздействием ультрафиолета/без воздействия
  • © Университет ИТМО

Учёные считают, что «невидимые» метки более экологичны и безопасны, так как их можно получать из возобновляемых ресурсов. Например, основой для них могут служить органические и неорганические полимеры (вещества, в молекулах которых многократно повторяются одинаковые структурные звенья. — RT).

«Их (метки) можно детально рассмотреть только под воздействием монохроматического облучения, то есть под определённой длиной волны — причём для каждой можно задавать своё значение. То есть если злоумышленники смогут подделать одну часть метки, то не факт, что то же самое получится сделать и с другой. И к тому же будет сразу заметна разница между оригинальным паттерном и тем, что нанесли подпольным методом», — рассказал в беседе с RT студент химико-биологического кластера ИТМО Егор Рябченко.

По словам разработчиков, защитные метки можно наносить на различные поверхности, в частности на пищевые упаковки и одежду. Также свойства гелевых чернил, с помощью которых созданы метки, можно менять и подстраивать под конкретного производителя, отмечают исследователи.

«Мы разработали технологию, которую теперь можно использовать в качестве основы для получения более сложных чернил, уже адаптированных под конкретного производителя. Например, для изготовителей техники будет важна термостойкость, а для брендов одежды — пластичность структур. В наших планах — эксперименты над рецептурой чернил. Меняя состав, мы можем задавать им новые свойства», — объясняет Егор Рябченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить