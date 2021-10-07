Экологичные и безопасные: российские учёные создали невидимые метки для защиты товаров от подделок
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Учёные Университета ИТМО создали невидимые полимерные гелевые метки, которые можно использовать для защиты от контрафакта. Исследование опубликовано в журнале Advanced Functional Materials. Об этом RT сообщила пресс-служба ИТМО.
Исследователи синтезировали полимерные наночастицы, затем подвергли их гелированию. В результате были созданы гелевые чернила. Потом учёные модифицировали чернила для удобства печати на 3D-принтере и напечатали многослойные изображения, которые можно увидеть только под воздействием ультрафиолета. По словам создателей, эти «картинки» можно использовать в качестве меток для защиты от контрафакта.
- Защитная метка под воздействием ультрафиолета/без воздействия
- © Университет ИТМО
Учёные считают, что «невидимые» метки более экологичны и безопасны, так как их можно получать из возобновляемых ресурсов. Например, основой для них могут служить органические и неорганические полимеры (вещества, в молекулах которых многократно повторяются одинаковые структурные звенья. — RT).
«Их (метки) можно детально рассмотреть только под воздействием монохроматического облучения, то есть под определённой длиной волны — причём для каждой можно задавать своё значение. То есть если злоумышленники смогут подделать одну часть метки, то не факт, что то же самое получится сделать и с другой. И к тому же будет сразу заметна разница между оригинальным паттерном и тем, что нанесли подпольным методом», — рассказал в беседе с RT студент химико-биологического кластера ИТМО Егор Рябченко.
По словам разработчиков, защитные метки можно наносить на различные поверхности, в частности на пищевые упаковки и одежду. Также свойства гелевых чернил, с помощью которых созданы метки, можно менять и подстраивать под конкретного производителя, отмечают исследователи.
«Мы разработали технологию, которую теперь можно использовать в качестве основы для получения более сложных чернил, уже адаптированных под конкретного производителя. Например, для изготовителей техники будет важна термостойкость, а для брендов одежды — пластичность структур. В наших планах — эксперименты над рецептурой чернил. Меняя состав, мы можем задавать им новые свойства», — объясняет Егор Рябченко.