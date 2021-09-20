Способствует пониманию: российские инженеры создали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи

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Екатерина Кийко
Российские инженеры создали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи. Прибор работает по принципу шрифта Брайля, предназначенного для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Гаджет будет переводить речь в шрифт Брайля на тактильных кнопках устройства, а набираемый текст — в синтезированную речь. По словам разработчиков, преимущества прибора — его простота и компактность.
Способствует пониманию: российские инженеры создали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи
  • Прибор «ВиброБрайль»
  • © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Инженеры из НИТУ «МИСиС» совместно с российским конструкторским бюро Karfidov Lab разработали устройство для общения со слепоглухими людьми с нарушениями речи. Об этом сообщает пресс-служба МИСиС.

Устройство, получившее название «ВиброБрайль», работает по принципу шрифта Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. — RT). Это небольшой гаджет со встроенными тактильными элементами, которые передают пользователю сигналы на кончики пальцев. В устройство также встроен микрофон, который помогает распознать речь, обращённую к слепоглухому человеку.

«Когда со слепоглухим человеком начинают разговаривать, устройство вибрирует. Далее слепоглухой человек нажимает на кнопку и подтверждает, что хочет начать диалог. Вся речь говорящего преобразуется в язык Брайля, который представляет собой набор из шести точек или символов. На самом устройстве есть дисплей с кнопками, которые, по сути, заменяют собой этот язык. Эти кнопки тактильные и имеют возможность обратной связи, а слепоглухой человек благодаря этим тактильным кнопкам понимает, что именно ему говорят. Нажимая на эти кнопки, слепоглухой также может поддерживать связь с собеседником, так как устройство преобразует эти нажатия в обычную речь», — сообщил в беседе с RT заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ «МИСиС» Алексей Карфидов.

  • «ВиброБрайль»
  • © Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Устройство работает вместе с приложением на мобильном телефоне, с которым оно связано по Bluetooth. За счёт словаря значений, реализованного в приложении, где каждому символу шрифта Брайля соответствует буква алфавита, осуществляется перекодировка слов в тактильные сигналы — и наоборот.

По словам разработчиков, их устройство отличается от аналогов компактностью и простотой. Кроме того, подобные приборы, которые пытаются создавать для слепоглухих, не обладают всеми функциями, имеющимися у «ВиброБрайля», отмечают российские специалисты.

«ВиброБрайль» прошёл тестовые испытания, и сейчас его готовят к запуску в серийное производство.

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