Полезный озон: учёные разработали новый метод дезинфекции систем водоснабжения
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Учёные из НИТУ «МИСиС» и Королевского технологического института (Швеция) разработали новый метод дезинфекции внутренних поверхностей систем водоснабжения (водопроводных труб, фильтров и накопительных резервуаров). Специалисты предложили использовать для этого растворы на основе озона вместо традиционных хлоросодержащих реагентов. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science and Pollution Research. Об этом RT сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС».
Исследователи выяснили, что дезинфекция озонированными растворами, в отличие от традиционных хлоросодержащих реагентов, существенно снижает риск возникновения коррозии на внутренней поверхности водопроводных труб. Учёные утверждают, что растворы, в составе которых присутствует озон, намного эффективнее уничтожают микроорганизмы и вирусы. Как отмечают исследователи, традиционные хлористые соединения попадают в микротрещины, образовавшиеся в результате эксплуатации труб, и приводят к повышению уровня кислотности воды, проходящей по трубам. Это вызывает коррозию на внутренней поверхности труб после дезинфекции. Более того, учёные отметили, что при коррозии хлоросодержащими реагентами много железа попадает в воду. По словам учёных, употребление такой воды может привести к серьёзным заболеваниям.
«Частое употребление воды с повышенным содержанием железа негативно влияет практически на все органы человека. Частично накапливаясь в организме, железо со временем может вызвать проблемы с сердцем, печенью, почками, селезёнкой, а также привести к нарушению обмена веществ и аллергическим реакциям», — отметил в беседе с RT сотрудник НИЦ функциональной нанокерамики НИТУ «МИСиС» Валентин Романовский.
- Водопроводные трубы
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Исследователи утверждают, что вода из труб, очищенных озоносодержащими растворами, не несёт рисков для здоровья человека. Специалисты добавляют, что обработка труб хлоросодержащими средствами занимает от шести до 24 часов, а для дезинфекции озоном требуется всего полчаса.
Также, по словам исследователей, утилизация растворов с содержанием озона намного проще и дешевле, чем хлоросодержащих реагентов. После обработки составами на основе хлора часть вещества остаётся в воде, поэтому такую воду нужно слить или обработать. Это процесс трудоёмкий и небезопасный, он занимает много времени, отмечают учёные. Озон же разлагается в воде в течение 20—30 минут, и после его полного разложения образуется кислород. Это положительно влияет на качество воды и не требует дополнительных усилий по её очистке.
«Озон находит всё более широкое применение для обеззараживания воды, однако для дезинфекции поверхностей он практически не использовался. В то же время это позволит значительно улучшить не только экологические, но и технические и экономические показатели процесса дезинфекции», — подытожил Валентин Романовский.