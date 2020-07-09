Золото из воды: как российские учёные добывают драгоценные металлы на отвалах техногенных объектов

Российские учёные разработали технологию извлечения золота и других ценных ресурсов из отвалов на местах добычи полезных ископаемых. Для этого достаточно погрузить простой сорбционный модуль из пластика и угольной сердцевины в скважину. Таким образом потенциально можно извлечь десятки граммов золота за сезон эксплуатации каждого модуля, утверждают исследователи. Технология прошла успешную проверку на объектах Горнозаводского района Пермского края.

Геологи Пермского университета (Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПГНИУ) разработали простую технологию получения золота из горнопромышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Заброшенные отвалы горнопромышленных производств давно стали частью ландшафта Пермского края. Возраст некоторых из них достигает 250 лет. Они до сих пор хранят в себе тонны драгоценных металлов, а протекающие под ними техногенные грунтовые воды по-прежнему являются золотоносными.

Исследователи Пермского университета нашли способ добычи ценных ресурсов из таких вод с помощью сорбционных модулей — простых устройств, состоящих из перфорированного пластикового корпуса с сердцевиной из активированного угля.

Сорбционный модуль из пластика и сердцевиной из активированного угля стоит 10 тыс. рублей вместе с установкой

© Пермский государственный национальный исследовательский университет

Когда грунтовые воды проходят через такую установку, частицы металла накапливаются в сорбционной сердцевине. По окончании работы полученный сорбент извлекается и отправляется на переработку для «добычи» золота и других полезных компонентов.

«Плюсом такой технологии является возможность погружения ряда модулей на одном полигоне, что увеличивает эффективность добычи необходимого ресурса. За прошедшие 250 лет в России скопилось много техногенных отвалов с различными полезными компонентами, пригодными для извлечения», — рассказывает заведующий лабораторией Естественнонаучного института Пермского университета Виталий Брюхов.

Предложенная технология экономична, эффективна и не наносит вреда окружающей среде, отмечают пермские учёные.

Установка сорбционного модуля в скважину на техногенном отвале

© Пермский государственный национальный исследовательский университет

Каждый сорбционный модуль потенциально способен производить десятки граммов драгоценных металлов ежегодно, утверждают разработчики. Естественно, уровень добычи будет зависеть от концентрации металлических частиц в золотоносных водах отвалов. При этом стоимость одного модуля вместе с установкой составляет всего 10 тыс. рублей, сообщили в вузе.

Каждый модуль можно использовать на протяжении нескольких лет, периодически заменяя сорбент. Первые испытания были успешно проведены на техногенных объектах Горнозаводского района Пермского края в 2019—2020 годах.

Как сообщили в пресс-службе университета, в настоящее время новая технология проходит процесс патентования. В дальнейшем планируется тиражирование разработки и на другие существующие в России техногенные отвалы. В ближайших планах учёных — разработка промышленных фильтров для добычи ценных ресурсов из отходов горного производства.