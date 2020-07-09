Золото из воды: как российские учёные добывают драгоценные металлы на отвалах техногенных объектов

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Арсений Скрынников
Российские учёные разработали технологию извлечения золота и других ценных ресурсов из отвалов на местах добычи полезных ископаемых. Для этого достаточно погрузить простой сорбционный модуль из пластика и угольной сердцевины в скважину. Таким образом потенциально можно извлечь десятки граммов золота за сезон эксплуатации каждого модуля, утверждают исследователи. Технология прошла успешную проверку на объектах Горнозаводского района Пермского края.
Золото из воды: как российские учёные добывают драгоценные металлы на отвалах техногенных объектов
  • © iStock / Getty Images Plus

Геологи Пермского университета (Пермский государственный национальный исследовательский университет, ПГНИУ) разработали простую технологию получения золота из горнопромышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Заброшенные отвалы горнопромышленных производств давно стали частью ландшафта Пермского края. Возраст некоторых из них достигает 250 лет. Они до сих пор хранят в себе тонны драгоценных металлов, а протекающие под ними техногенные грунтовые воды по-прежнему являются золотоносными.

Исследователи Пермского университета нашли способ добычи ценных ресурсов из таких вод с помощью сорбционных модулей — простых устройств, состоящих из перфорированного пластикового корпуса с сердцевиной из активированного угля. 

  • Сорбционный модуль из пластика и сердцевиной из активированного угля стоит 10 тыс. рублей вместе с установкой
  • © Пермский государственный национальный исследовательский университет

Когда грунтовые воды проходят через такую установку, частицы металла накапливаются в сорбционной сердцевине. По окончании работы полученный сорбент извлекается и отправляется на переработку для «добычи» золота и других полезных компонентов.

«Плюсом такой технологии является возможность погружения ряда модулей на одном полигоне, что увеличивает эффективность добычи необходимого ресурса. За прошедшие 250 лет в России скопилось много техногенных отвалов с различными полезными компонентами, пригодными для извлечения», — рассказывает заведующий лабораторией Естественнонаучного института Пермского университета Виталий Брюхов.

Предложенная технология экономична, эффективна и не наносит вреда окружающей среде, отмечают пермские учёные.

  • Установка сорбционного модуля в скважину на техногенном отвале
  • © Пермский государственный национальный исследовательский университет

Каждый сорбционный модуль потенциально способен производить десятки граммов драгоценных металлов ежегодно, утверждают разработчики. Естественно, уровень добычи будет зависеть от концентрации металлических частиц в золотоносных водах отвалов. При этом стоимость одного модуля вместе с установкой составляет всего 10 тыс. рублей, сообщили в вузе.

Каждый модуль можно использовать на протяжении нескольких лет, периодически заменяя сорбент. Первые испытания были успешно проведены на техногенных объектах Горнозаводского района Пермского края в 2019—2020 годах.

Как сообщили в пресс-службе университета, в настоящее время новая технология проходит процесс патентования. В дальнейшем планируется тиражирование разработки и на другие существующие в России техногенные отвалы. В ближайших планах учёных — разработка промышленных фильтров для добычи ценных ресурсов из отходов горного производства.

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