В режиме реального времени: российские учёные создали цифровую 3D-модель инфраструктуры горнодобывающего карьера
- Горнодобывающий карьер
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Учёные и инженеры из НИТУ «МИСиС» создали первую в России цифровую 3D-модель инфраструктуры и технологической среды горнодобывающего карьера. Это цифровой двойник всех технологических объектов, участвующих в производстве. Первые результаты исследования опубликованы в журнале Sensors, сообщили RT в пресс-службе «МИСиС».
Как пояснили учёные, в 3D-модель встроены специальные программы, позволяющие в режиме реального времени собирать и изучать геопространственные и телеметрические данные (спутниковые координаты, скорость, уровень топлива и т. д.) горнодобывающей техники. Разработка не только воссоздаёт цифровые копии горного оборудования (экскаваторов, погрузчиков и т. д.) и отслеживает информацию о корректной работе аппаратов, но и прогнозирует техническое состояние всей инфраструктуры карьера.
- В лаборатории НИТУ «МИСиС»
- © НИТУ «МИСиС»
«Уникальность разработанной нами системы заключается в её способности обрабатывать огромный массив данных в режиме реального времени и предлагать операционные решения. В том числе, позволяющие оптимизировать движение транспорта по территории карьера, тем самым повышая эффективность добычи и транспортировки полезного ископаемого, а также снижая риск внештатных ситуаций. В настоящий момент реально функционирующих цифровых систем такого класса на российских горнодобывающих предприятиях нет. В дальнейшем в систему могут быть добавлены дополнительные программные модули, позволяющие оперативно анализировать изменение геологических параметров месторождения», — рассказал RT руководитель исследовательской группы, заведующий кафедрой автоматизированных систем управления НИТУ «МИСиС» Игорь Темкин.
Исследователи утверждают, что применение таких цифровых технологий в горнодобывающей отрасли позволят увеличить производительность труда и сократить издержки производства. По словам учёных, их 3D-модель поможет снизить стоимость добычи полезных ископаемых на 10—15%. Она может быть использована на любых горнодобывающих предприятиях, оснащённых робототехникой, современным сенсорным и телекоммуникационным оборудованием.