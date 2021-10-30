В России разработали способ борьбы с поддельными QR-кодами

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Александра Самсоненко
Российские разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Об этом сообщили RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разработали способ борьбы с поддельными QR-кодами
  • РИА Новости

Разработчики рассчитывают, что технология поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест.

Как пояснили разработчики, обычные QR-коды можно распечатать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ.

В настоящее время уже создана двухфакторная система проверки. Код состоит из двух частей — обычный QR-код и внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый QR-код, нужен специальный принтер.

Разработчиком системы стала новосибирская команда Pro Control, которая в этом году попала в топ акселератора интенсива «Архипелаг 2121».

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября допускать на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения при наличии у участников QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. 

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