В России разработали способ борьбы с поддельными QR-кодами
- РИА Новости
Разработчики рассчитывают, что технология поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест.
Как пояснили разработчики, обычные QR-коды можно распечатать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ.
В настоящее время уже создана двухфакторная система проверки. Код состоит из двух частей — обычный QR-код и внутренняя голографическая матрица, которую фактически нельзя скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый QR-код, нужен специальный принтер.
Разработчиком системы стала новосибирская команда Pro Control, которая в этом году попала в топ акселератора интенсива «Архипелаг 2121».
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября допускать на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения при наличии у участников QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19.