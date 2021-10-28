Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения на массовых мероприятиях до 70% с QR-кодом
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- РИА Новости
«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», — говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу с 15 ноября.
Ранее сообщалось, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений.