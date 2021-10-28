Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения на массовых мероприятиях до 70% с QR-кодом

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Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября допускать на массовые мероприятия до 70% от вместимости закрытого помещения при наличии у участников QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.
Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения на массовых мероприятиях до 70% с QR-кодом
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код», — говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений.

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