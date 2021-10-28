В 47 российских регионах для посещения учреждений введены QR-коды

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В России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений. Соответствующая информация приводится на портале стопкоронавирус.рф.
В 47 российских регионах для посещения учреждений введены QR-коды
  • AP

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения — тоже», — прокомментировал заместитель гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Уточняется, что картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуются более 4 млн посетителей.

Ранее сообщалось, что в Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров.

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