В Тверской области ввели QR-коды для посещения торговых центров

В Тверской области в качестве дополнительных мер противодействия распространению коронавируса ввели систему QR-кодов для посещения крупных торгово-развлекательных и торговых центров.

Соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«С 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года при посещении ТРЦ и ТЦ площадью более 1 тыс. кв. м в Твери и более 800 кв. м в других муниципалитетах необходимо предъявлять QR-коды о вакцинации», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что в качестве пропуска подойдут справка о вакцинации, справка о перенесённом коронавирусе или документ, подтверждающий наличие противопоказаний к прививке с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19.

Кроме того, с 28 октября по 8 ноября с 23:00 до 06:00 воспрещена работа предприятий общепита, кроме доставки и обслуживания навынос.

26 октября в Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за сутки.