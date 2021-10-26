В Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за последние сутки, вылечились при этом 512 жителей региона.
В Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе за время пандемии заболели 74 712 человек, из больниц выписаны 62 274.

С 25 октября в области предъявление QR-кода стало обязательным для посещения крупных объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 382 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в регионе достигло 62,6 тыс., передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Вылечились при этом 54,8 тыс. человек, в том числе 283 — за последние сутки.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить