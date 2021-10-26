В Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 387 случаев коронавируса за последние сутки, вылечились при этом 512 жителей региона.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Всего в регионе за время пандемии заболели 74 712 человек, из больниц выписаны 62 274.

С 25 октября в области предъявление QR-кода стало обязательным для посещения крупных объектов розничной торговли, торговых и торгово-развлекательных центров.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 382 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших в регионе достигло 62,6 тыс., передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Вылечились при этом 54,8 тыс. человек, в том числе 283 — за последние сутки.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.