В России намерены создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России намерены разработать систему, с помощью которой можно будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — рассказали в пресс-службе Платформы НТИ.

Программное обеспечение для обнаружения курильщиков станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения, которая в режиме реального времени анализирует видео с камер, детектирует на нём людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определённые зоны.

«Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город», — рассказали разработчики системы — представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ).

Уточняется, что в создании прототипа будут задействованы студенты российских вузов, принимающие участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Им предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения.

Ранее российские разработчики создали технологию, позволяющую оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения.