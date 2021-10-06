В России создали технологию для оценки загруженности парковок с помощью машинного радиозрения

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Российские разработчики создали технологию, позволяющую оценить загруженность парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Об этом рассказали RT в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России создали технологию для оценки загруженности парковок с помощью машинного радиозрения
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Технология работает следующим образом: в осветительные системы (фонари) в зависимости от площади объекта встраивают один-два радиомодуля, которые отслеживают загруженность парковок.

«Данные загружаются в единый центр, и с помощью нейросетевой библиотеки система обрабатывает, анализирует и визуализирует полученную информацию в виде тепловых карт, точек, графиков и таблиц», — отметил сооснователь компании-разработчика EMIIA AI Владимир Старостин.

Отмечается, что, помимо сервисов для населения, интеллектуальный анализ таких данных даёт возможность выстраивать предиктивную аналитику и выводить разного рода рекомендации для городских структур.

Кроме того, в пресс-службе НТИ добавили, что в настоящее время параллельно разрабатывается сервис, позволяющий автомобилистам с помощью чат-бота, интегрированного в геоинформационную систему, получить данные о загруженности парковки по конкретному адресу.

Ранее в «Администраторе Московского парковочного пространства» сообщили, что с помощью приложения «Парковки Москвы» водители смогли более 1,5 тыс. раз найти свои автомобили, перемещённые из-за аварийных или ремонтных работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить