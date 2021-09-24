«Парковки Москвы» более 1,5 тысячи раз помогли водителям найти перемещённые авто

Короткая ссылка
В «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что водители с помощью приложения «Парковки Москвы» смогли более 1,5 тыс. раз найти свои автомобили, перемещённые из-за аварийных или ремонтных работ.
«Парковки Москвы» более 1,5 тысячи раз помогли водителям найти перемещённые авто
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в список причин, по которым городские специалисты могут перемещать автомобиль, также вошли тушение пожаров, уборка дорог и проведение массовых мероприятий.

Узнать адрес, куда было доставлено транспортное средство, можно в разделе сервиса под названием «Штрафы и эвакуации».

Как уточняется, функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.

Тогда заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что их перемещают на ближайшее свободное парковочное место, если они не нарушали правил парковки. Данный проект реализован совместно со столичным комплексом ЖКХ.

Ранее НСН сообщала, что столичный Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить