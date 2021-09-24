«Парковки Москвы» более 1,5 тысячи раз помогли водителям найти перемещённые авто

В «Администраторе Московского парковочного пространства» (АМПП) сообщили, что водители с помощью приложения «Парковки Москвы» смогли более 1,5 тыс. раз найти свои автомобили, перемещённые из-за аварийных или ремонтных работ.

Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в список причин, по которым городские специалисты могут перемещать автомобиль, также вошли тушение пожаров, уборка дорог и проведение массовых мероприятий.

Узнать адрес, куда было доставлено транспортное средство, можно в разделе сервиса под названием «Штрафы и эвакуации».

Как уточняется, функция поиска авто в приложении заработала летом 2020 года.

Тогда заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что их перемещают на ближайшее свободное парковочное место, если они не нарушали правил парковки. Данный проект реализован совместно со столичным комплексом ЖКХ.

Ранее НСН сообщала, что столичный Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.