«Эталон служения своему делу»: какую роль в истории становления российского спорта сыграл Иван Поддубный

150 лет назад родился российский спортсмен и цирковой артист Иван Поддубный, которого историки называют одним из наиболее выдающихся профессиональных борцов в мире. С 1905 по 1909 год ему неоднократно присваивался чемпионский титул, и даже находясь уже в зрелом возрасте, Поддубный много раз побеждал на соревнованиях разных уровней. Кроме того, он активно занимался популяризацией спорта в СССР и готовил молодых борцов. По словам историков, Поддубный был настоящим образцом спортивной чести и эталоном служения своему делу.

Иван Поддубный родился в селе Красёновка Полтавской губернии (в некоторых источниках местом его рождения называют соседнее село Богодуховка) в небогатой крестьянской семье. Согласно легендам, род Поддубных происходил от запорожских казаков. Вместе с Иваном в семье воспитывались ещё шестеро детей. В своё время будущий чемпион говорил, что знал только одного человека, превосходившего его по силе, — своего отца.

Иван с малых лет помогал родным по хозяйству, а в двенадцать стал батрачить — пас овец у местного богатого землевладельца. Как рассказывают биографы великого спортсмена, в юности Поддубный был влюблён в односельчанку Оленьку, происходившую из более состоятельной семьи. Но её родители были против зятя-батрака, и молодых людей разлучили.

Начало карьеры

Батрацкая жизнь с возрастом всё сильнее тяготила Поддубного. Повзрослев, он решил искать счастья вдали от родного села и уехал на заработки в Севастополь, где стал грузчиком в порту. Молодой человек отличался огромной физической силой, за что получил от товарищей прозвище «Иван Великий».

Некоторое время спустя Ивана перевели на должность старшего рабочего при конторе в Феодосии. У Поддубного появилось больше свободного времени и возможность общаться с людьми за пределами порта. Так он подружился с двумя учащимися мореходных классов: Антонином Преображенским и Василием Васильевым. Молодые люди увлекались силовыми упражнениями. Сильный от природы Поддубный сначала посмеивался над ними, но когда значительно менее крупный Преображенский победил его в борцовском поединке, сам занялся физкультурой.

Также по теме Медаль за помощь фронту и Кубок СССР по хоккею: чего добился легендарный Лев Яшин вне футбола 22 октября великому советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. В качестве футболиста он стал чемпионом Европы, выигрывал...

В 1896 году в Феодосию приехал цирк, в программу которого входили поднимание тяжестей и «русско-швейцарская борьба на поясах» — особый вид поединков, при котором противника нужно было повалить, удерживая за ремень. Поддубный решил попробовать свои силы, соревнуясь с артистами цирка. В поднимании тяжестей он профессионалам уступил, но зато выиграл в первом же борцовском поединке, а в следующие дни по очереди победил в схватках всех атлетов цирка, став звездой представлений.

После успеха на арене работа в конторе стала казаться Поддубному скучной и однообразной. Вскоре он уволился и вернулся в Севастополь, где поступил на работу в цирк семьи Труцци. Некоторое время Иван выступал в борцовских поединках под видом «любителя из публики», а затем официально перешёл в категорию профессиональных борцов. При этом, в отличие от других профессионалов, он категорически отказывался участвовать в «подставных» боях и честно добивался побед.

Побывавший в гостях у сына Поддубный-старший сначала был возмущён «несерьёзностью» его занятий, однако, узнав, что Иван зарабатывает в цирке гораздо больше, чем раньше, сменил гнев на милость. Поддубный-младший, в свою очередь, стал оказывать родным серьёзную материальную помощь, позволившую им расширить своё хозяйство.

Москва. Большой чемпионат борьбы в театре Аквариум (сад). Ок.1903 г.

© Wikimedia

Завоевав славу благодаря выступлениям в нескольких крупных городах, Поддубный перешёл на работу в «Русский цирк братьев Никитиных». На его арене Иван успешно выступал в поединках французской (современной греко-римской) борьбы.

У Никитиных Поддубного приняли хорошо, однако произошедшие в цирке события едва не заставили его бросить карьеру борца. За короткий период времени из-за несчастных случаев и болезней в цирке погибло несколько близких Ивану людей, включая гимнастку Марию Дозмарову, которую Поддубный искренне полюбил. Из-за личной трагедии Иван уже думал вернуться в Красёновку, однако его жизнь круто изменило письмо, полученное из Санкт-Петербурга.

Всемирная знаменитость

В 1903 году Поддубный был вызван в Санкт-Петербургское атлетическое общество. Ивана выбрали кандидатом от России на проходивший в Париже чемпионат мира по французской борьбе. Три месяца он занимался с тренером из Франции, практиковался в борьбе со столичными гвардейскими офицерами и усваивал правила этикета, а затем отбыл в Париж. Во французской столице Поддубный одержал ряд побед над известными европейскими борцами, но вышедший против него в решающем поединке французский чемпион Рауль ле Буше грубо нарушил правила, натерев тело оливковым маслом.

Судьи заставили француза вытереться полотенцем, однако масло впиталось в кожу борца, и провести эффективный захват его соперник не мог. В итоге судьи присудили ле Буше победу по очкам, несмотря на то что Поддубный в схватке был более инициативен.

Но несправедливое судейство не сломило спортсмена. Он продолжил тренировки в Санкт-Петербургском атлетическом обществе, и вскоре на проходившем в столице России турнире одержал победу над ле Буше: после борьбы в партере, продолжавшейся более 20 минут, тот заявил судьям, что не может продолжать бой, покинул зал и разрыдался. А на следующий день Поддубный стал победителем соревнований, одержав верх над французом Полем Понсом.

Также по теме Ворота в Крым: какую роль в истории России сыграла Перекопско-Чонгарская операция Сто лет назад завершилась Перекопско-Чонгарская операция Красной армии. По её результатам из Крыма были изгнаны вооружённые...

«Поддубный не только отличался большой физической силой. Он ещё, как говорили другие борцы, обладал взрывным характером. В нужный момент поединка он мог мобилизоваться и положить соперника на лопатки», — рассказала RT заведующая Мемориальным музеем им. И.М. Поддубного в городе Ейске Наталья Гинкул.

В 1905 году Поддубный завоевал титул чемпиона мира, победив на соревнованиях в Париже Иесса Педерсена. Позднее он стал победителем ещё ряда престижных европейских чемпионатов. Статус сильнейшего борца мира он подтверждал до 1909 года.

В 1910 году Поддубный решил оставить спортивную карьеру. Он женился на актрисе — красавице Антонине Квитко-Фоменко — и вернулся на Полтавщину. Став благодаря победам состоятельным человеком, Поддубный скупил немало земли в родных местах и построил современную мельницу. Однако отсутствие коммерческой жилки у самого спортсмена и несерьёзное отношение к делу взявшихся помогать ему родственников привели к тому, что поднять хозяйство не удалось. Три года спустя Иван распродал своё сельское имущество, раздал долги и решил вернуться в большой спорт.

И.М.Поддубный с братьями. Ок. 1910 г.

© Wikimedia

Поддубный снова одержал ряд побед, но теперь они давались ему намного сложнее. Молодые спортсмены время от времени заканчивали схватки с прославленным чемпионом вничью.

«В годы Гражданской войны совершенно аполитичный Поддубный не поддержал ни одну из сторон, продолжив вместо этого выступать на арене», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Несколько раз прославленный спортсмен оказывался на грани гибели. В Одессе анархисты хотели расстрелять его, перепутав чемпионскую ленту, выполненную в цветах флага Франции, с «монархическим» флагом. В Керчи его едва не застрелил пьяный офицер, приставший к нему на улице. В 1920 году Поддубного задержала Одесская ЧК, перепутав его с носившим похожую фамилию борцом, участвовавшим в еврейских погромах. Однако узнав, что речь идёт о другом спортсмене, чекисты сразу же отпустили Поддубного. Несмотря на тяжёлые времена, прославленный борец решил остаться на родине, хотя многие из его товарищей эмигрировали.

Плакат с изображением И. М. Поддубного

Gettyimages.ru

© Universal History Archive / Contributor

Уйдя от пуль и тюрьмы, Поддубный едва не стал жертвой новой личной трагедии: до него дошли вести о том, что жена Антонина сбежала с любовником. Узнав об измене любимой, Иван был вне себя от горя. Некоторое время он отказывался от еды и воды, никого не узнавал. Позже, когда Поддубный пришёл в себя, а изменница попыталась вернуться обратно, он даже не стал с ней общаться.

По словам историков, учитывая принципиальную аполитичность и мировую известность Поддубного, большевики относились к нему благосклонно. В 1920-е годы он получил разрешение выступать на мероприятиях, проходивших в Госцирке и под эгидой физкультурных организаций.

Выступая в Ростове-на-Дону, Поддубный познакомился с матерью молодого борца Ивана Машошонина — Марией. Вскоре он сделал женщине предложение. Мария приняла его при условии, что их обвенчают в церкви. К Ивану Машошонину, по словам биографов, Поддубный относился как к родному сыну.

Иван Поддубный

© Официальный сайт МУП «Парк Поддубного»

В середине 1920-х годов Поддубный отправился выступать сначала в Европу, а затем в США. Несмотря на серьёзный для спортсмена возраст, он одержал ряд ярких побед. Однако предложение остаться в Америке и получать крупные гонорары спортсмен отверг и вернулся на родину.

После возвращения в Советский Союз наряду с участием в борцовских соревнованиях Поддубный готовил молодых спортсменов. В 1939 году он был награждён орденом Трудового Красного Знамени и получил звание заслуженного артиста РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны Поддубный оказался на оккупированной территории и работал маркёром в бильярдной. При этом он демонстративно носил на груди советский орден. По рассказам земляков, однажды он даже ударил нациста, схватившего его за орден. По словам знакомых Поддубного, выжить ему помогло то, что один из руководителей гитлеровской администрации знал его по занятиям борьбой.

Иван Поддубный

© Официальный сайт МУП «Парк Поддубного»

Позже в прессе появились слухи о том, что в послевоенные годы Поддубный якобы голодал, однако историки и знакомые спортсмена их опровергают.

«Разговоры о том, что он якобы нищенствовал, — ерунда. Поддубный был персональным пенсионером и хозяином большого дома, в котором держал квартирантов. Кроме того, он получал пайки из Краснодара и на местном мясокомбинате», — рассказала Наталья Гинкул.

В 1945 году Поддубному было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Он до преклонных лет старался поддерживать себя в хорошей спортивной форме и ездил на встречи с курсантами военных училищ, но в 1947 году при неудачном падении сломал шейку бедра, из-за чего оказался ограничен в движении. 8 августа 1949 года великий борец умер в Ейске.

Памятник в парке имени Ивана Поддубного курортного города Ейск.

РИА Новости

По словам президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, Поддубный оказал огромное влияние на развитие отечественного спорта.

«Его безоговорочные победы на различных континентах заложили фундаментальную основу сегодняшних побед наших атлетов, победные традиции. Особенно важно то, что он всегда побеждал честно. Он остался в памяти людей как эталон служения своему делу и своей великой стране», — подытожил Михаил Мамиашвили.