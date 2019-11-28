Историческая достоверность и футбольные страсти: каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В прокат выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — биографическая картина о легенде советского и мирового футбола. Лента охватывает более 20 лет карьеры спортсмена. Создатели уделили особое внимание личности Яшина и деталям его биографии, не связанным с футболом. В фильме снимались Александр Фокин, Юлия Хлынина, Алексей Кравченко и Алексей Гуськов. Режиссёр — Василий Чигинский. В написании сценария участвовала вдова спортсмена Валентина Тимофеевна Яшина.

Лев Яшин — легенда не только советского, но и мирового футбола. Единственный вратарь, удостоенный «Золотого мяча», желанный игрок в любой команде, даже в мадридском «Реале», он выступал только за московское «Динамо».

Уже после того, как Яшин ушёл из спорта, эксперты создали символический клуб его имени, куда входят советские и российские вратари, не пропустившие ни одного гола более чем в сотне игр. И сейчас, спустя почти полвека, фамилия «основателя» значится на четвёртом месте.

Команда фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», однако, не ставила задачу осветить спортивные достижения атлета или основные вехи его карьеры. Главный герой показан прежде всего как личность — со своими мотивами и переживаниями.

В написании сценария участвовала вдова спортсмена Валентина Тимофеевна Яшина — она поделилась множеством подробностей биографии мужа, а также внесла правки в окончательную версию скрипта.

Кроме того, в съёмках был задействован внук Яшина, профессиональный вратарь Василий Фролов. В частности, он консультировал исполнителя главной роли Александра Фокина и других экранных спортсменов по вопросам, связанным с достоверным отражением футбола в кино.

Зритель застаёт Льва Яшина в самом начале карьеры. Амбициозный молодой спортсмен ещё равняется на Алексея Хомича, основного вратаря московского «Динамо», и только учится преодолевать волнение перед полными стадионами. Упоминается и период, когда начинающий спортсмен выступал за хоккейную команду «Динамо», хотя заранее известно, что это был лишь непродолжительный эпизод.

© Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Приходилось Яшину и отстаивать своё видение футбола перед тренерами: до ярких побед и матчей без голов никто не верил, что особый стиль игры вратаря с перемещениями по всей штрафной может оказаться эффективнее, чем полная сосредоточенность на воротах.

Есть и печальные моменты — поражения, предательство болельщиков и козни СМИ, списавших неудачу сборной в чемпионате мира по футболу 1962 года на Яшина, который не покинул поле, получив сотрясение мозга.

С чемпионата сборную встречала не ликующая толпа, как это было раньше, а горстка любящих родственников. А затем вчерашнего кумира травили и унижали все окружающие, забыв о его блестящих достижениях. Но он нашёл в себе силы вернуться и добиться новых побед.

От множества биографических лент и спортивных фильмов ленту «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» отличает, пожалуй, отсутствие пафоса. Это не история оглушительного успеха, а рассказ о жизни. Акцент сделан не на достижениях, а на том, какой ценой они даются — а это тяжёлый труд, пренебрежение здоровьем, эмоциональное напряжение и постоянная нехватка времени на семейную жизнь.

Благодаря этим деталям фильм получился во многом отрезвляющим. Так, создатели ленты показали, что во времена Яшина отношение к спорту существенно отличалось от того, что мы видим сейчас.

Карьера футболиста не обязательно ассоциировалась с успехом. В ленте, например, показано, как отец Льва Яшина считал, что для счастья в личной жизни (а также решения квартирного вопроса) куда больше подошла бы работа на заводе, чем футбол.

Пусть игроков сборной узнавали на улицах, они считались такими же рабочими людьми, как и представители любых других профессий: запросто общались с соседями, ездили на общественном транспорте и лишь изредка пользовались привилегиями вроде поездок за границу во время чемпионатов.

Конечно, фильм о легенде советского футбола будет интересен поклонникам Яшина, болельщикам «Динамо». Однако тех, кто хорошо знаком с биографией кумира, может разочаровать фрагментарность повествования — в ленте опущены некоторые ключевые моменты в карьере вратаря.

При этом, поскольку облик актёра Александра Фокина за экранное время меняется очень незначительно (его не гримировали под возрастного персонажа), сложно понять, что лента на самом деле охватывает 20-летний период. Несмотря на то что в каждом эпизоде даётся пояснение, к какому году относятся события, визуальный ряд всё же вводит в заблуждение.

Тем не менее историческая достоверность была одним из приоритетов создателей фильма. Даже изображённые в ленте эпизоды матчей — это воссозданные поминутно фрагменты реальных игр. Возможно, именно поэтому спортивные сцены обладают эмоциональной нагрузкой: показаны и ажиотаж болельщиков, и состояние спортсменов в процессе игр. И даже постановочный прощальный матч главного героя вызывает сожаление — о том, что даже самым блистательным историям приходит конец.