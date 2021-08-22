«Кровавый романтик»: как валашский господарь Влад III Басараб превратился во всемирно известного вампира Дракулу

565 лет назад Влад III из династии Басарабов, известный под прозвищем Дракула, во второй раз стал господарем Валахии. Эксперты называют его одной из самых противоречивых и неоднозначных личностей в истории Восточной Европы. Современники описывали Влада III как жестокого, но в то же самое время справедливого правителя, внёсшего большой вклад в противодействие османскому завоеванию Европы. В XIX — XX веках имя Влада III прославилось на весь мир благодаря роману ирландского писателя Брэма Стокера и снятым по его мотивам фильмам, в которых валашский господарь изображён бессмертным вампиром-аристократом.

22 августа 1456 года на валашский престол во второй раз взошёл представитель династии Басарабов Влад III, известный также под прозвищем Дракула. В наши дни, благодаря продукции массовой культуры, он широко известен как герой книг и фильмов — вампир-аристократ.

Настоящий Влад

Влад III был сыном валашского господаря Влада II Басараба. Точная дата его рождения неизвестна. Появился на свет он, скорее всего, в начале 1430-х годов, возможно, в городе Шэссбург (в наши дни — Сигишоара). В юности он вместе с братом провёл несколько лет в Османской империи в качестве заложника. Этот период его жизни оценивается неоднозначно. Одни исследователи утверждают, что его положение во время жизни среди османов было тяжёлым и наложило сильный отпечаток на его психику. По мнению других, Влад чувствовал себя у турок достаточно благополучно.

Прозвища «Дракула» предположительно перешло к Владу III от отца (Влада II), который был рыцарем ордена Дракона. Другое его прозвище, «Цепеш», по словам историков, дословно переводится, как «колосажатель», и было связано с казнью, которую Влад III часто практиковал в отношении своих врагов.

В 1447 году венгерский правитель Янош Хуньяди убил Влада II и его старшего сына, сделав валашским господарем Владислава II, который был дальним родственником Влада III. По мнению историков, Дракулу-младшего смерть отца и брата сильно потрясла.

В 1448 году Влад III с помощью турок стал валашским господарем. Однако вскоре он был разгромлен Владиславом II и бежал к своему сводному дяде Богдану II, который в это время был господарем Молдавии. Некоторое время Влад III также жил в Трансильвании.

В 1456 году Влад III собрал армию и вернул себе контроль над Валахией, официально став 22 августа того же года её господарем. Вскоре он присягнул на верность венгерскому королю и сделал своей резиденцией Бухарест.

Влад Дракула строил в Валахии укрепления и наводил порядок с помощью жёстких методов. Находясь на валашском престоле, он устроил массовую казнь неугодных бояр и ввёл ограничения на операции иностранных купцов. При этом он занимался благотворительностью и активно боролся с преступностью.

Влад III

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«Немцы, которые оседлали трансильванские перевалы, контролировали все пути в Европу и имели от этого большие выгоды. Они не пускали валашских купцов торговать к себе и в Европу, выступая посредниками с большой выгодой для себя. Дракуле, как меркантилисту своего времени, это не нравилось, и он пытался добиться отмены данных правил», — рассказал в беседе с RT историк и автор книги «Дракула: тайны князя-вампира» Вадим Эрлихман.

В 1461 году Влад III отказался платить дань Османской империи, уничтожил её гарнизоны на Дунае, а затем вынудил отступить из Валахии армию османского султана Мехмеда II Фатиха.

«Султан, войдя в Валахию, продвинулся далеко, но увидел лес пик, на которые были насажены пленные турки. Он так испугался, что вернулся обратно», — отметил Эрлихман.

Ночная атака Влада III на турок

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По словам историка, это могло стать одной из причин, заставивших турок прекратить поход в Европу. Однако в 1462 году Влад III потерпел поражения от османских войск и вынужден был бежать в Венгрию. Там он был арестован по ложному обвинению в сотрудничестве с турками и пробыл в плену около 12 лет.

В 1475 году, вскоре после освобождения из плена, Влад III вошёл вместе с правителями Венгрии и Молдавии в антитурецкую коалицию и стал принимать участие в борьбе с османами. Год спустя он смог вернуть себе валашский престол, но вскоре после этого был убит при не до конца выясненных обстоятельствах.

«Влад III стал известен не только благодаря своей борьбе с турками, но также из-за того, что принимал участие в объединении валашских земель, воюя с внешними и внутренними врагами», — отметила в разговоре с RT доцент РГГУ Ольга Саприкина.

Страница из памфлета о Владе III

© Wikimedia Commons

По словам Вадима Эрлихмана, Влад III был типичным правителем своей эпохи.

«Он мало чем выделялся на фоне правителей того времени, когда люди не боялись Бога, как прежде, но ещё не были ограничены понятиями гуманности. Его современник Стефан Великий убил и посадил на кол ничуть не меньше людей, чем Дракула. В то же время Стефан сейчас святой, а Дракула злодей и вампир. Всё тут очень относительно. Конечно, Дракула был достаточно жесток и кровав, но при этом, в отличие от большинства монархов той эпохи, он был своего рода идеалистом и хотел, чтобы люди не воровали, не обманывали», — подчеркнул историк.

Герой массовой культуры

«Первые мрачные легенды о Дракуле стали появляться ещё при его жизни в немецких и венгерских источниках. Причиной тому были его конфликты с германскими городами, в ходе которых он действовал жестоко. В рамках идеологической борьбы жители германских городов и венгры распространяли слухи о его невиданной жестокости», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По словам Ольги Саприкиной, соседи Влада III, в частности венгры и турки, не были гуманнее Дракулы. Поэтому распространение чёрных легенд о валашском господаре носило заказной характер. Помимо европейских соседей, дискредитацией Влада III также занимались османы, считавшие правителя Валахии предателем.

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«Направленные против Влада III немецкие памфлеты стали одними из бестселлеров того времени. Брошюры о Дракуле входили в число самых читаемых книг», — отметил Вадим Эрлихман.

Однако, как рассказал историк, после первых успехов брошюры о Дракуле были забыты. Вспомнили о них только после того, как ирландский писатель Брэм Стокер случайно нашёл в библиотеке книгу о правителях Молдавии и Валахии. Из-под его пера появился вампир-аристократ граф Дракула, герой одноимённого романа.

«К историческому Дракуле это не имеет никакого отношения. Почему именно такой образ? Городской человек конца XIX века, вокруг которого было все понятно и предсказуемо, нуждался в тайне, которая бы его волновала и манила. Отсюда и такой сумасшедший интерес к мистике в это время. Вампиры обрели большую популярность. Они появлялись в произведениях Байрона, Пушкина и других авторов. Но только образ графа Дракулы сделал увлечение вампирской тематикой массовым. И это заслуга лично Стокера», — подчеркнул Эрлихман.

Бела Лугоши в роли Дракулы, фильм "Дракула", 1931 г.

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По его словам, использование образа Дракулы с реальным историческим бэкграундом в новых условиях стало удачным маркетинговым ходом.

После романа Стокера образ графа Дракулы использовался в десятках кинокартин, часть из которых, по словам экспертов, стали культовыми, а также в компьютерных играх и музыкальных композициях. Как отмечают историки, уже в ХХ веке ажиотаж вокруг фигуры графа Дракулы в массовой культуре породил новую волну интереса к его историческому прототипу.

Афиша фильма "Дракула", 1931 г.

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«К реальному Дракуле отношение в Румынии сегодня неоднозначное. Одни считают его строгим, но справедливым правителем, другие — безумным тираном, третьи — смотрят на него просто как на коммерческий проект, приносящий деньги. Объективно Влада III нужно рассматривать в контексте его жестокой эпохи. Это был кровавый романтик, сочетавший в себе утопизм и желание сделать человека лучше с потрясающей жестокостью и неверием в этого самого человека», — резюмировал Вадим Эрлихман.