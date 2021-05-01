«Рабочий класс заявил о своих политических правах»: как появился праздник 1 Мая

135 лет назад в Чикаго начались забастовки и массовые демонстрации рабочих, которые требовали улучшения условий труда. Манифестации по не выясненным до конца причинам переросли в беспорядки, которые привели к гибели людей. Власти США обвинили в произошедшем активистов рабочего движения, несколько человек были казнены. Три года спустя конгресс II Интернационала в память о чикагских событиях объявил 1 мая Днём международной солидарности трудящихся. В ХХ веке в СССР Первомай стал одним из важнейших государственных праздников. Отмечается он и в современной России, правда, уже как Праздник Весны и Труда.

1 мая 1886 года в Чикаго начались массовые демонстрации рабочих американских заводов, требовавших установить восьмичасовой рабочий день. В память об этих событиях конгресс II Интернационала в 1889 года решил ежегодно 1 мая отмечать День международной солидарности трудящихся.

Столкновения на Хеймаркет-сквер

По словам историков, во второй половине XIX столетия в странах Запада шёл интенсивный процесс развития промышленного производства, который привёл к обострению социальных противоречий.

«В Соединённых Штатах Америки активно создавались крупные машинные производства. На таких предприятиях работали тысячи и даже десятки тысяч людей. Владельцы производств создавали на них трудновыносимые условия, которые рабочие не хотели принимать. Например, крупные заводы работали в две 12-часовые смены, а в некоторых случаях рабочий день мог продолжаться даже больше. При этом оплата труда была совсем мизерной. Процветала сверхэксплуатация», — рассказал в интервью RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, именно в это время крупные американские капиталисты, известные в истории как «бароны-разбойники», сформировали своё состояние.

«В это время состояния сколачивались преимущественно за счёт нищенской оплаты труда. Любые формы самоорганизации рабочих власти старались подавлять. Но сложные условия работы, низкий уровень жизни, эксплуатация детского труда сами по себе способствовали возникновению рабочего движения», — подчеркнул Васильев.

Как отмечают историки, в самоорганизации рабочих принимали участие активисты левых движений, в частности анархисты. Многие из них были эмигрантами, прибывшими в Соединённые Штаты из Германии.

В 1886 году среди американских рабочих распространились требования введения восьмичасового рабочего дня. Анархисты призывали работников крупных предприятий переходить к радикальным формам политической борьбы. Одним из основных центров протестов стал крупный промышленный город США — Чикаго.

25 апреля Центральный союз труда провёл в городе митинг, на котором прозвучали антикапиталистические лозунги и даже призывы к вооружённому восстанию. Как отмечают историки, многие участники этих событий полагали, что в Соединённых Штатах могут повториться события, которые развернулись во Франции и привели к созданию Парижской коммуны.

1 мая 1886 года около 40 тыс. рабочих Чикаго синхронно оставили свои рабочие места и двинулись от одного предприятия к другому, призывая коллег последовать за ними. В итоге в центре города началась масштабная манифестация, в которой приняли участие около 80 тыс. человек. За демонстрацией следили вооружённые члены городского ополчения и полицейские, но в тот день обошлось без кровопролития.

«Чикагские рабочие объединились для отстаивания своих социально-экономических интересов. В тот день рабочий класс заявил о своих политических правах», — подчеркнул Васильев.

Однако вместо диалога с рабочими крупные предприниматели Чикаго пошли на конфликт. На местном заводе механических жаток уволили участников забастовки и наняли штрейкбрехеров.

3 мая возле предприятия произошли столкновения между забастовщиками и сменившими их работниками. Полиция пустила в ход дубинки, в ответ рабочие стали бросать в них камни. Тогда полиция открыла огонь на поражение. По разным данным, погибли от одного до шести человек.

Столкновения на Хеймаркет-сквер

© Chicago History Museum / Wikimedia Commons

Анархисты начали распространять среди чикагских рабочих прокламации, призывая к отмщению, а местная пресса писала, что убийств бы не произошло, если бы сами рабочие были вооружены.

4 мая 1886 года на Хеймаркет-сквер начался новый митинг. Из-за плохой погоды на акцию собралось всего несколько тысяч человек. Присутствовал на ней и мэр города. Несмотря на отдельные радикальные призывы, атмосфера митинга изначально была мирной и спокойной. Но когда присутствующие уже начали расходиться, один из ораторов позволил себе резкие высказывания о случившемся расстреле. После этого в сторону участников митинга двинулась колонна полиции. Правоохранители потребовали от рабочих разойтись.

В этот момент в сторону полицейских откуда-то было брошено взрывное устройство. Прогремел взрыв, после которого правоохранители открыли беспорядочный огонь. В ходе инцидента погибли семь полицейских, ещё несколько десятков получили ранения. При этом достоверно подтверждённой жертвой взрыва был только один правоохранитель. Другие полицейские умерли в результате полученных пулевых ранений: по одним данным — из-за нескоординированных действий собственных коллег, по другим — от рук вооружённых людей, находившихся в толпе митингующих. Со стороны рабочих погибли как минимум четыре человека, ещё несколько десятков получили травмы.

Суд над участниками столкновений на Хеймаркет-сквер

© The New York Public Library / Wikimedia Commons

Кто именно бросил взрывное устройство, выяснить не удалось. По одной версии, это было делом рук радикальных рабочих активистов, по другой — за взрывом стояли провокаторы. В итоге более 100 активистов были арестованы, восемь из них — обвинены в причастности к убийству на основании сомнительных улик. Семерых суд приговорил к смертной казни, одного (который вообще не присутствовал на митинге 4 мая) — к 15 годам лишения свободы. Впоследствии двоим приговорённым к смерти изменили приговор на пожизненное заключение. Один из приговорённых покончил с собой в тюрьме, а четверых казнили в 1887 году.

В 1893 году губернатор штата Иллинойс Джон Альтгельд помиловал троих оставшихся в живых фигурантов майских событий.

Казнь участников столкновений на Хеймаркет-сквер

© Wikimedia Commons

Международный праздник

«События мая 1886 года в Чикаго повлияли на общественность своей массовостью. Произошедшее стало важным напоминанием о последствиях эксплуатации рабочих. Во многом под влиянием этих событий в США появилась плеяда реформаторов, которые стали менять социально-экономическую политику государства в 30-е годы ХХ века», — сказал Юрий Рогулёв.

На произошедшее в США обратили внимание и иностранные представители левого движения. В 1889 году конгресс II Интернационала (международного объединения социалистических партий) в Париже принял решение считать 1 мая Днём международной солидарности трудящихся. Уже в следующем году праздник отмечали в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, США, Франции, Италии, Швеции и других странах.

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На территориях, входивших в состав Российской империи, 1 Мая в 1890 году отметили только в Царстве Польском. В Варшаве состоялась десятитысячная стачка. Однако в 1891 году первомайские собрания рабочих уже прошли в Санкт-Петербурге, а в 1895-м — в Москве. В начале 1900-х годов маёвки стали популярны в России. К ним привязывали по времени забастовки и массовые демонстрации.

«На российских промышленных предприятиях начал формироваться определённый профессиональный слой потомственных рабочих, тяготевших к самоорганизации, возникало классовое самосознание. Рабочие, общаясь с фабричной администрацией, ощущали чувство локтя. Но на предприятиях различные объединения были под запретом, поэтому единственным временем для самоорганизации были выходные и праздничные дни. А с 1 мая получилось хорошо: в это время устанавливается хорошее погода, и на эту дату часто приходились различные традиционные праздники — был повод собраться за пределами тех мест, где рабочих могла подслушать фабричная администрация», — рассказал RT доцент РГГУ Александр Крушельницкий.

После Октябрьской революции Первомай был объявлен официальным праздником в Советской России, а затем — в СССР. Уже в 1918 году 1 мая стало нерабочим днём. В этом же году на Ходынском поле в Москве прошёл первый первомайский парад Рабоче-крестьянской Красной армии. В дальнейшем парады были перенесены на Красную площадь. В 1933—1956 годах (с перерывом на период Великой Отечественной войны) в мероприятиях принимала участие авиация. Трансляции парадов шли по радио, а с 1956 года — и по центральному телевидению.

Красногвардейцы Путиловского завода принимают участие в первомайской демонстрации в 1917 году

РИА Новости

© Алексей Варфоломеев

С 1969 года военный парад на 1 Мая был заменён праздничной демонстрацией рабочих и служащих.

«В советское время существовало два главных праздника с политической окраской: 7 Ноября и 1 Мая. Они сопровождались демонстрациями и буквально впитались в кровь и плоть советского народа. В семьях в эти дни накрывали столы, организовывали праздничные застолья. Происходило массовое единение народа, не имевшее прямого политического характера, но всё же свидетельствовавшее о коллективной лояльности основной части населения к существующему государственному строю. Это было такое же проявление патриотизма, как, например, День благодарения в США. Причём 1 Мая, как праздник весны, любили больше, чем 7 Ноября. При этом об изначальной подоплёке Первомая уже практически никто не помнил», — отметил Крушельницкий.

Участники первомайской демонстрации, 1974 год

РИА Новости

© Первенцев

В 1992 году Первомай в России получил новое официальное название — Праздник Весны и Труда. А в 2014 году, впервые после распада СССР, на Красной площади состоялось праздничное шествие, в котором приняли участие около 100 тыс. человек.

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, уже в позднем СССР Первомай не имел никакого «идеологического фона».

«В случае с 1 Мая имел значение только общечеловеческий, гражданский фон: единение, радость, музыка. Людям нужен праздник. А 1 Мая дарит им хорошее настроение и повод встретиться», — заключил Владимир Швейцер.