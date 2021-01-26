Ганзейская контора: российские археологи обнаружили следы Немецкого двора в Великом Новгороде

Археологи обнаружили восточную границу Немецкого двора во время раскопок в Великом Новгороде. Этот центр торговли Ганзейского союза существовал в XII—XVI веках. Долгое время учёные знали лишь его приблизительное местоположение. В настоящее время на раскопках собрана коллекция бытовых и хозяйственных предметов, многие из которых имеют западноевропейское происхождение. Изучение Немецкого двора в 2021 году будет продолжено.

Совместная экспедиция учёных Института археологии РАН, Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого обнаружила следы Немецкого двора в Великом Новгороде. Об открытии сообщил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков на XXXV научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология».

В ходе раскопок в историческом центре древнего города археологи нашли фрагменты средневековых улиц Славная, Михайлова и восточную границу Немецкого двора — официального представительства и торговой фактории купцов Ганзейского союза в XII—XVI веках.

«О существовании на территории современного квартала 38 Немецкого двора рассказывают многочисленные письменные источники — как русские, так и западноевропейские. Но археологически это место долго оставалось белым пятном. Точное местонахождение Немецкого двора было неизвестно, так как в разных источниках его границы обозначаются достаточно произвольно. Теперь мы можем уверенно говорить, что Немецкий двор найден», — заявил Петр Гайдуков.

Из письменных источников учёным хорошо известны уклад и законы, по которым жили иностранные купцы на новгородской земле. Устав Немецкого двора — Новородская скра предписывал им селиться в специально отведённом месте. Немецкий двор был обнесён частоколом, ворота на ночь запирались, территория охранялась. В центре располагалась принадлежащая Ганзейскому союзу каменная церковь Святого Петра, где купцы хранили товары. После присоединения Новгорода к Москве и ограничения торговых отношений Немецкий двор прекратил своё существование в конце XVI века.

Определить место, где находилось торговое представительство, помогло подробное описание прилегающих улиц, найденное в писцовой книге Новгорода 1583—1584 годов. Тот же источник позволил выяснить площадь Немецкого двора — около 1960 м², из которых 217 м² занимало кладбище.

Немецкий двор, Ярославово Дворище и Торг в Великом Новгороде

© Пресс-служба Института археологии РАН

Первые разведочные работы на участке новгородского квартала №38 были проведены ещё в 1999 году. Тогда была открыта каменная постройка и фрагмент прилегающей улицы Славной, но сам Немецкий двор обнаружен не был. Новые раскопки начались уже после того, как в 2019 году администрация Великого Новгорода приняла решение о создании на исследуемой территории Археологического парка.

Важным результатом работ стала находка части стены соседней с Немецким двором церкви Иоанна Крестителя XIV века. Заложенные на участке шурфы и траншеи позволили археологам уточнить топографию средневековой застройки квартала.

Археологические шурфы и траншеи (2020)

© Пресс-служба Института археологии РАН

Также раскопки дали возможность обнаружить остатки Большого Государева двора, который, согласно летописям, сгорел недостроенным ещё в 1580 году. К западу от остатков Государева двора учёные открыли нашли части жилых усадеб, общая площадь которых составляла до 1500 м².

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Археологи полагают, что эти большие усадьбы принадлежали новгородским боярам. Отчасти это предположение подтверждается найденными на этом участке печатями, связанными с Советом господ — высшим органом управления в Новгороде.

В 15 м от открытой церкви Иоанна Крестителя археологи обнаружили мостовую Большой Пробойной улицы и частокол Немецкого двора. Учёным удалось установить длину его восточной границы — около 60 м.

В ходе работ на участке археологи собрали значительную коллекцию древних бытовых и хозяйственных предметов западноевропейского происхождения. В их числе деревянная бирка со знаком ганзейского купца, владычные и государственные вислые свинцовые печати XV века, ливонские монеты начала XV века, фрагменты рейнской керамики, текстильные пломбы, а также большая ганзейская дубовая бочка и черепица.