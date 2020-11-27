Безжизненная пустыня: почему климат Монголии становится необратимо жарким и сухим

Международный коллектив климатологов установил, что засушливое Монгольское плато на востоке Центральной Азии превращается в бесплодную пустыню. Необратимые изменения, особенно заметные в последние два десятилетия, подтверждаются исследованием годовых колец хвойных деревьев региона. На четверть сократилось число крупных озёр, а сохранившиеся водоёмы уменьшились в размерах. На грани вымирания оказались многие виды животных, в том числе дикие овцы, антилопы и даже верблюды.

По мнению международной группы климатологов из Республики Кореи, Китая, Швеции, США и Японии, засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню в результате глобального потепления. Об этом сообщается в журнале Science.

Результаты исследований показали, что вызванное деятельностью человека изменение климата воздействует на экологическую систему региона и приводит к необратимым разрушительным последствиям. Учёные отмечают аномальные волны тепла и засухи в районе Монгольского плато в последние два десятилетия. Это подтверждается данными изучения погоды за 260 лет, полученными по годовым кольцам хвойных деревьев региона.

«Хвойные деревья сильно реагируют на аномально высокие температуры. Изучив их годичные кольца, мы можем увидеть их реакцию на недавние периоды сильной жары, а также то, что за свою долгую жизнь они, похоже, не сталкивались ни с чем подобным», — сообщил автор работы Ганс Линдерхольм из Гётеборгского университета (Швеция).

По мнению коллеги Линдерхольма Чэнь Дэляна из Гётеборгского университета, число периодов сильной жары только увеличивается. Это приводит к снижению содержания воды в почве, которое в свою очередь приводит к новым периодам сильной жары. Возникает замкнутый круг, приводящий к аномальному климатическому сдвигу в Монголии.

Поперечный разрез сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), который был использован для реконструкции влажности почвы Монгольского плато

© Peng Zhang

Коллеги шведских исследователей из Южной Кореи и Китая отметили, что в результате климатических аномалий количество крупных озёр сократилось на 26%, а сохранившиеся водоёмы заметно уменьшились в размерах.

Также по теме Невечная мерзлота: как глобальное потепление влияет на фауну Крайнего Севера Учёные создали единый архив передвижений арктических и субарктических животных за последние 30 лет. С помощью такой базы данных...

«В настоящий момент мы являемся свидетелями того, что исчезают не только крупные водоёмы. Исчезают и водные ресурсы в почве», — подтверждает автор исследования из Государственного университета Чоннам (Южная Корея) Чон Чжихун.

Климатическая ситуация подходит к точке невозврата, отмечают учёные. Разрушительные последствия для экосистемы региона уже ставят на грань вымирания крупных монгольских травоядных животных: диких овец, антилоп и даже верблюдов.

По словам учёных, крупномасштабные волны тепла взаимодействуют с пересушенной почвой и создают кумулятивный эффект. И запущенный необратимый погодный цикл превращает всю Монголию в безжизненную пустыню вроде тех, что сейчас покрывают значительную часть Юго-Запада США.