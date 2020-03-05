«Непосредственная угроза»: как уничтожение тропических лесов влияет на климат

Способность тропических лесов Африки и Амазонии поглощать атмосферный углерод за последние годы существенно снизилась, что ускорило процессы изменения климата. К такому выводу пришла международная группа учёных, в течение 30 лет наблюдавшая за состоянием деревьев в лесах этих регионов. По данным специалистов, к падению эффективности поглощения углерода привело сокращение площади лесов: за время наблюдений она уменьшилась на 19%.

Экосистема девственных тропических лесов Африки и Амазонии с каждым годом всё хуже справляется с улавливанием и переработкой атмосферного углерода. К такому выводу пришла международная группа учёных из почти 100 организаций, в течение 30 лет наблюдавшая за состоянием деревьев в лесах этих регионов. Об этом сообщает журнал Nature.

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В ходе наблюдений учёные исследовали 300 тыс. деревьев в 565 лесных массивах. Как отмечают специалисты, к негативным явлениям привела главным образом гибель деревьев, вызванная повышением температуры, засухами, пожарами и прямым воздействием человека. По словам учёных, за последние десятилетия площадь нетронутых лесов Африки и Амазонии сократилась на 19%, при этом мировая эмиссия двуокиси углерода выросла на 46%. Как следствие, произведённые человеком выбросы с каждым годом поглощаются всё хуже: если в 1990-х годах леса указанных регионов поглотили из атмосферы 17% углекислого газа, то в 2010-х — только 6%.

Стоит отметить, что в процессе разложения тропической биомассы многочисленные бактерии и грибы сами производят углекислый газ. Тропические деревья его активно поглощают, так как находящийся в газе углерод нужен им в качестве «строительного материала» — для роста. Гибель деревьев приводит к тому, что леса перестают справляться с очищением атмосферы от диоксида углерода и, более того, сами становятся его источником, отмечают учёные.

«В работе показано, что пик поглощения углерода девственными тропическими лесами пришёлся на 1990-е годы. Наше моделирование свидетельствует о снижении роли Африки в качестве поглотителя углерода в долгосрочной перспективе. Тем временем поглощающие способности Амазонии продолжат стремительно ослабевать. По нашим прогнозам, этот регион сам станет источником углекислого газа в середине 2030-х годов», — заявил доктор Ваннес Хубау — руководитель исследования из Королевского музея Центральной Африки в Бельгии.

Измерения деревьев в перуанской части Амазонии

© Roel Brienen, University of Leeds

Исследователи напоминают, что скопление углекислого газа в атмосфере негативно сказывается на климате.

Поскольку обновлённый прогноз является самым пессимистичным из всех, которые были сделаны ранее, авторы исследования считают, что необходимо провести глобальную переоценку углеродных квот и расчётных показателей выбросов двуокиси углерода.

«Непосредственная угроза тропическим лесам — обезлесение, вырубка и пожары. Необходимы срочные меры», — подчёркивает профессор географического факультета Университета Лидса Саймон Льюис — один из авторов исследования.