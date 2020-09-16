«Жизнь в облаках планеты обсуждается довольно давно»: что известно об обнаружении следов фосфина на Венере

Российская космическая миссия с участием NASA проверит данные об обнаружении в атмосфере Венеры одного из признаков существования жизни — следов бесцветного ядовитого газа фосфина. Она постарается найти микроорганизмы, которые могут производить такой газ. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова. Ранее нахождении в кислотных облаках Венеры следов газа фосфина неизвестного происхождения сообщили британские и американские учёные. По словам Засовой, открытие следов газа фосфина на Венере может говорить о наличии микроорганизмов, подобных тем, которые живут на Земле.

Российская космическая миссия с участием NASA сможет проверить сообщение об обнаружении возможных следов жизни на Венере. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Ранее на пресс-конференции в Британском королевском астрономическом обществе учёные Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического института (США) сообщили о нахождении в кислотных облаках Венеры следов газа фосфина неизвестного происхождения, который является возможным биомаркером. В свою очередь глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере этой ближайшей к Земле планеты является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.

В беседе с RT Людмила Засова прокомментировала сообщение об обнаружении возможных следов жизни в венерианских облаках.

«Жизнь в облаках Венеры обсуждается довольно давно. В облаках серной кислоты на высоте 60—55 км от поверхности этой планеты условия вполне земные. Подходящие температура и давление, до 25% воды», — заявила Засова.

По мнению учёной, открытие следов газа фосфина на Венере может говорить о наличии разных микроорганизмов-экстремофилов — не питающихся кислородом анаэробных бактерий, подобных тем, что живут на Земле.

Рисунок «На Венеру» художника Андрея Соколова

РИА Новости

© Балабанов

Людмила Засова сообщила, что широкую полосу этого газа в венерианской атмосфере учёные наблюдали с помощью очень мощных телескопов. При этом природа происхождения газа до сих пор неизвестна и для её установления необходима межпланетная миссия. Только она поможет найти эти микробы, уверена учёная.

Также вполне возможен вариант, что фосфин появился в атмосфере Венеры в результате действия вулканов, молний и метеоритов, считает Засова.

«Это могут быть не только микробы, но нам хотелось бы, чтобы всё-таки это были микробы. Такого газа на Земле мало, а там действительно много», — сообщила она в разговоре с RT.

О возобновлении исследования Венеры заявил 15 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, назвав её «русской планетой». Так Венера названа не случайно. В результате запусков серии советских автоматических межпланетных станций для изучения Венеры отечественные космические аппараты первыми и единственными не только совершали посадки на поверхность планеты, но и успешно передавали данные на Землю.

Автоматическая межпланетная станция, запущенная к Венере 12 февраля 1961 года

© Александр Моклецов

По словам Засовой, российская космическая миссия «Венера-Д» («Венера Долгоживущая») с участием NASA намечена на 2029 год. Она позволит поставить точку в вопросе о наличии жизни на этой планете.

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Эта миссия, сообщила Людмила Засова, состоит из российского орбитального и посадочного аппаратов. К орбитальному аппарату будут присоединены американские малые станции, которые будут жить два месяца.

Также для изучения атмосферы планеты будет использоваться специальный баллон с переменной высотой плавания, который будет исследовать облачный слой на высоте от 50 до 60 км над Венерой. Российский посадочный модуль на основе модифицированного советского аппарата рассчитан на два часа «жизни» на планете.

Долгоживущие американские станции будут работать на поверхности от двух до четырёх месяцев, то есть весь венерианский день, сообщила Засова. Они будут измерять сейсмику, силу ветра, условия на поверхности, температуру, давление, освещённость, тепловые потоки.