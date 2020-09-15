Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», — написал Брайденстайн в Twitter.

Глава агенства также добавил, что пришло время для того, чтобы сделать изучение Венеры наиболее приоритетным.

Ранее, NASA провело испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую планируется использовать для полётов на Луну и Марс.