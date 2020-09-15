Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру

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Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на выставке HeliRussia 2020.
Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру
  • РИА Новости

«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру», — сказал он.

По его словам, Венера является «русской планетой», так что «нечего отставать».

«Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021—2030 годов», — добавил он.

Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что проекты по освоению Луны могли бы стать фактором сотрудничества России и США. 

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