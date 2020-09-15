Рогозин заявил о планах России отправить миссию на Венеру
- РИА Новости
«У нас в программе есть тема возобновления исследования Венеры. Во-первых, это совместно с американцами проект «Венера-Д». Мы также рассматриваем отдельную миссию на Венеру», — сказал он.
По его словам, Венера является «русской планетой», так что «нечего отставать».
«Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021—2030 годов», — добавил он.
Ранее в «Роскосмосе» заявляли, что проекты по освоению Луны могли бы стать фактором сотрудничества России и США.