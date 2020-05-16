В «Роскосмосе» отметили готовность обсуждать с США освоение Луны

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Проекты по освоению Луны могли бы стать фактором сотрудничества России и США, считает заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
В «Роскосмосе» отметили готовность обсуждать с США освоение Луны
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией «Роскосмос» и NASA по целому ряду направлений заметно истощились», — сказал он.

По словам Савельева, вместо обсуждения десятков проектов всё сводится либо к доставке астронавтов на МКС, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время», — подчеркнул он.

12 мая сообщалось, что «Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».

Как отметили в NASA, ведомство заплатит более $90 млн за место для астронавта на «Союзе».

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