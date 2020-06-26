Зона обитаемости: благоприятная для жизни планета может находиться на расстоянии 11 световых лет от Солнечной системы

В системе звезды GJ 887 может находиться пригодная для жизни планета. Такое предположение по итогам исследования выдвинул международный коллектив астрофизиков. Учёные выяснили, что вокруг этого красного карлика вращаются как минимум две планеты. Однако слишком высокая температура на поверхности практически исключает вероятность наличия на них воды в жидком виде. При этом специалисты обнаружили косвенные признаки существования в этой системе третьей экзопланеты, зона предполагаемого нахождения которой, по их словам, благоприятна для возникновения и поддержания жизни.

Международный коллектив астрофизиков сообщил, что возле одной из близких к Земле планетных систем может существовать пригодная для жизни экзопланета. Об этом сообщается в журнале Science.

На небольшом по астрономическим масштабам расстоянии в 11 световых лет от Солнечной системы находится любопытная для исследования звезда GJ 887, отмечают учёные. По их данным, вокруг этого красного карлика вращаются по меньшей мере две экзопланеты. При этом исследователи полагают, что в благоприятной для возникновения и поддержания жизни зоне может находиться и третья планета этой системы.

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Главный автор работы Сандра Джефферс из Гёттингенского университета (Германия) и её коллеги наблюдали за GJ 887 каждую ночь в течение трёх месяцев. В своём исследовании они применили известный метод поиска экзопланет на основе допплеровского эффекта — следили за движением звезды, чтобы выявить гравитационное притяжение вращающихся вокруг неё планет.

Астрофизики объединили свои данные с результатами более ранних наблюдений за GJ 887 за последние 20 лет. Анализ полученной информации привёл к обнаружению по крайней мере двух планет размером больше земного. Одна из них совершает полный оборот вокруг звезды за 9,3, а другая за 21,8 дня. Столь близкое нахождение к своему солнцу делает эти экзопланеты непригодными для поддержания жизни — они слишком горячие, чтобы содержать воду в жидком виде, уверены авторы работы.

При этом учёным удалось обнаружить косвенные свидетельства существования в зоне обитаемости третьей экзопланеты с периодом обращения около 50 дней. Исследователи отмечают, что GJ 887 менее активна, чем другие красные карлики, поэтому экзопланеты могут быть защищены от характерных для таких звёзд солнечных вспышек.

«Если в ходе дальнейших наблюдений подтвердится присутствие третьей планеты в зоне обитаемости, то GJ 887 может стать одной из наиболее изученных планетных систем, соседствующих с Солнечной», — отметил соавтор Сандры Джефферс, астрофизик Лундского университета (Швеция) Мелвин Дэвис.

Как сообщили астрофизики, относительная близость экзопланетной системы открывает большие перспективы для её изучения. В ближайшем будущем авторы надеются исследовать атмосферы планет солнца GJ 887 с помощью новых космических телескопов.