Галактические соседи: учёные заявили о возможности существования десятков разумных цивилизаций в Млечном Пути

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Дмитрий Фёдоров
Астрофизики из Великобритании рассчитали возможное число активных цивилизаций Млечного Пути. По их мнению, в нашей «домашней» галактике может быть ещё 36 разумных миров. Однако среднее расстояние до этих планет от Земли составляет 17 тыс. световых лет, что затрудняет обнаружение далёких «соседей» и возможность установления контакта с ними.
Галактические соседи: учёные заявили о возможности существования десятков разумных цивилизаций в Млечном Пути
  • Млечный Путь
  • NASA

Исследователи из Ноттингемского университета (Великобритания) выдвинули предположение, что внеземная жизнь в галактике Млечный Путь в настоящий момент может быть представлена десятками развитых цивилизаций. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.

Британские астрофизики взяли за основу своих вычислений гипотезу, согласно которой разумная жизнь на других планетах нашей галактики могла сформироваться за то же время и при похожих условиях, что и на Земле.

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Метод расчётов исследователей основан на предположении, что возможность развития внеземных цивилизаций в нашей галактике определяется базовыми параметрами. Учёные назвали их астробиологическими пределами Коперника. Основным таким параметром (первым пределом) является возраст планет, на которых могла бы сформироваться цивилизация, подобная земной, — около 5 млрд лет. 

Дополнительным параметром (вторым астробиологическим пределом) учёные назвали высокую металличность звёзд, на орбите которых находятся планеты, — большую концентрацию тяжёлых элементов (тяжелее водорода и гелия). Проанализировав известные данные о нашей галактике и применив к ним оба параметра, учёные получили гипотетическое количество цивилизаций Млечного Пути.

«Согласно нашим данным о двух астробиологических пределах Коперника, разумные формы жизни развиваются примерно 5 млрд лет — подобно земному сценарию. Задав жёсткие параметры, в частности высокое содержание металлов, равное солнечному (у Солнца относительно много металлов), мы подсчитали, что в нашей галактике должно быть около 36 активных цивилизаций», — объясняет один из авторов исследования Том Уэстби.

По расчётам астрофизиков, среднее расстояние до возможных цивилизаций составляет 17 тыс. световых лет. Это затрудняет возможности обнаружения разумных «соседей» и установления контакта с ними. Учёные при этом не исключают, что земляне в настоящее время являются единственными разумными жителями Млечного Пути, так как время жизни цивилизаций, подобных нашей, может быть очень коротким.

Также, по мнению астрофизиков, дальнейшие поиски существования внеземного разума приведут к пониманию того, как долго может существовать наша цивилизация.

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