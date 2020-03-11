Тяжёлые осадки: почему на экзопланете в созвездии Рыб идут железные дожди

На экзопланете WASP-76b в созвездии Рыб идут железные дожди. Об этом заявили европейские астрономы. На освещённой стороне этой гигантской раскалённой планеты, всегда обращённой к светилу одним боком, температура поднимается выше 2400 °С и солнечные лучи превращают железо и другие металлы в пар. Он переносится на ночную сторону, охлаждается и выпадает на поверхность в виде осадков.

Специалисты Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии выяснили, что на экзопланете WASP-76b идут железные дожди. Об этом сообщается в журнале Nature.

Планета WASP-76b находится в созвездии Рыб на расстоянии 640 световых лет от Земли. Открытие было сделано на основании данных спектрографа ESPRESSO, интегрированного с Очень большим телескопом в чилийской пустыне Атакама в 2018 году.

Как утверждают исследователи, раскалённая гигантская WASP-76b получает от родительской звезды в тысячи раз больше излучения, чем Земля от Солнца. Температура на солнечной стороне экзопланеты (она всегда повёрнута к светилу одной стороной) поднимается выше 2400 °С, тогда как на тёмной она значительно ниже — около 1500 °С.

На дневной стороне солнце испаряет частицы железа и других металлов с поверхности планеты в её атмосферу. В результате вращения и под воздействием сильных ветров железный пар переносится на более прохладную ночную сторону, конденсируется и выпадает на поверхность в виде осадков.

«Можно сказать, что по вечерам на этой планете идут дожди, правда, дожди эти железные», — заявил автор исследования, профессор Женевского университета Давид Эренрайх.

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Причина явления заключается в большой разнице температур между раскалённой дневной и более прохладной ночной сторонами планеты, поясняют исследователи.

Измерения ESPRESSO подтвердили наличие железного пара на закатном рубеже планетарного дня и ночи, тогда как на границе рассвета его уже не было.

По его словам, единственное объяснение исчезновения металлических испарений на границе рассвета заключается в том, что «на ночной стороне этой крайне суровой экзопланеты идёт железный дождь».

Полученные результаты работы ESPRESSO показали учёным, что в паре с Очень большим телескопом этот спектрограф превратился в мощный инструмент для изучения звёздных систем и необычных атмосфер далёких планет.