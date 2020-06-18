«Приходилось работать ночами»: российская школьница — о дебюте в большой науке и отношении к экзаменам

Редкий химический элемент прометий обладает мягким бета-излучением, с помощью которого можно симулировать космические условия и готовить внеземные экспедиции. Об этом в интервью RT сообщила 17-летняя школьница из Санкт-Петербурга Вероника Элькина, которая стала ведущим автором статьи в одном из лучших мировых научных журналов по химии Frontiers in Chemistry. Вероника также рассказала о своей научной работе, участии в международной конференции, отношении к школьной программе и экзаменам.

— Вероника, почему всё-таки химия? Как началось это увлечение, кто его поддерживает в семье? Как получилось, что ты стала заниматься научной работой в университете, не окончив школу?

— С детства меня очень привлекала неизвестность нашего мира, хотелось узнать как можно больше. Изучение химии в школе с уклоном в предметы естественно-научного цикла как раз и предоставило мне такую возможность. Поскольку родственники поддерживают меня во всех начинаниях, то и изучение химии было ими одобрено.

Два года назад благодаря сотрудничеству моей школы №197 Санкт-Петербурга с Университетом ИТМО мне удалось побывать в вузе на лекции по химии, в ходе которой лектор Михаил Вячеславович Курушкин (мой нынешний научный руководитель и соавтор статьи) отметил моё хорошее знание химии и английского языка. Летом 2019-го он позвал меня принять участие в международной конференции Mendeleev 150 в качестве спикера. После выступления мне была предложена стажировка в ИТМО, в ходе которой и была написана статья.

— Химический элемент прометий стал основой твоего дебюта в науке. Как ты выбрала эту тему? Чем интересен сам элемент? Правда ли, что он связан с исследованием космоса в будущем, с подготовкой экспедиций на другие планеты?

— Мы хотели написать статью, которая имела бы связь с таблицей Менделеева, подробно рассказать о каком-то химическом элементе, чтобы при этом работа была уникальной и имела научную ценность. Поэтому мы остановили свой выбор на прометии. О нём написано совсем немного статей, в отличие от большинства других элементов.

Прометий ― это серый радиоактивный металл, который практически не встречается в природе. Считается, что его содержание в земной коре исчисляется сотнями граммов. Однако после открытия для элемента нашлось огромное количество применений.

Да, будущее прометия может быть связано с различными экспедициями по освоению космоса. Этот элемент обладает мягким бета-излучением, способным симулировать на Земле условия, с которыми может столкнуться экипаж в космосе.

Прометий ― редкий радиоактивный металл, который практически не встречается в природе

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— Часто школьники жалуются, что уже после выполнения домашнего задания у них не остаётся времени на любимые занятия. Как твоя работа над статьёй в престижном журнале сочеталась со школьными обязанностями?

— После выполнения всех заданий по школьной программе и подготовки к экзаменам времени и правда не остаётся ни на что. Поэтому, чтобы успеть сделать всё, что задумано, приходилось днём ходить в школу и на дополнительные занятия, а затем работать ночами.

Написание научного обзора потребовало серьёзной подготовки: фактически работа шла на протяжении всего минувшего учебного года. Чтобы проследить историю прометия за последние сто лет пришлось обучиться навыкам работы с научными базами данных: Scopus, Web of Science, Kopernio и Mendeley.

— Какие предметы, кроме химии, тебе близки, а какие кажутся сложными? К примеру, по каким будешь сдавать ЕГЭ? Не кажется ли современная школьная программа слишком простой для тебя?

— Мне близки предметы естественно-научного цикла, такие как биология, химия. Однако я не испытывала сильных трудностей в изучении остальных дисциплин, ибо мне посчастливилось учиться у хороших педагогов. Если какой-то предмет непонятен, то это значит, что на его изучение нужно потратить больше времени. На ЕГЭ планирую сдавать русский, профильную математику, химию, биологию. Современную школьную программу не считаю слишком простой. При этом она рассчитана на всех, поэтому не может быть сильно усложнена.

— Проблемами одарённых молодых людей часто называют сложность в общении со сверстниками, умственные перегрузки, эмоциональное выгорание. Как ты отдыхаешь? Есть ли у тебя друзья, домашние животные, любимые виды спорта или какие-либо ещё хобби, не связанные с наукой и образованием?

— Чтобы избежать перегрузок и эмоционального выгорания, я еженедельно делаю себе выходной, который провожу с друзьями, семьёй. Зимой мы катаемся на лыжах, летом купаемся в озёрах.

— Сейчас многие области знания часто пересекаются, происходит конвергенция наук. В какой области научной деятельности видишь своё будущее?

— Мне бы хотелось заниматься исследованиями на стыке химии и медицины, однако я считаю, что у науки нет определённых ограничений в предмете исследований.

Вероника считает необходимым изменить жизнь общества в лучшую сторону с помощью изобретений и инноваций

© Университет ИТМО

— Какие люди тебя вдохновляли и вдохновляют? Как, по-твоему, наука может изменить к лучшему этот мир, общество, жизнь конкретных людей?

— Меня вдохновляют современные учёные, которым, несмотря на всё происходящее в мире, удаётся заниматься наукой одним большим мировым коллективом.

Для меня наука — способ познания мира, в котором даже в XXI веке осталось огромное количество белых пятен. Считаю необходимым изучать мир и менять привычную жизнь общества в лучшую сторону с помощью различных изобретений и инноваций.