Россияне выиграли шесть золотых медалей на Азиатской олимпиаде школьников по физике

Сборная России выиграла восемь медалей, в том числе шесть золотых, на Азиатской олимпиаде школьников по физике, сообщает kp.ru.

В общем зачёте россияне стали вторыми, уступив Китаю. Среди победителей и призёров — учащиеся из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска.

Турнир проходил во Вьетнаме с 5 по 13 мая. За победу боролись 188 детей из 25 стран. Для России нынешний результат стал лучшим за всё время участия отечественной сборной в этой олимпиаде с 2011 года.

«Школьники готовились и тренировались в течение года, после того как стали кандидатами в сборную по результатам Всероссийской олимпиады по физике», — заявил сотрудник учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ и руководитель сборной России на Азиатской олимпиаде Виталий Шевченко.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.